Bruce Springsteen spielt mit Bon Jovi und Public Enemy in New Jersey

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Bruce Springsteen kehrte am Freitag ins OceanFirst Bank Center in Monmouth, New Jersey, zurück – zum zweiten und letzten Abend des Konzerts „Music America: The Songs that Shaped Us“, einer Feier zum 250-jährigen Jubiläum amerikanischer Musik und der Eröffnung des Bruce Springsteen Center for American Music. Der erste Abend hatte sich auf amerikanische Musik-Pioniere wie Robert Johnson, Hank Williams und Woody Guthrie konzentriert; dieser hier rückte den Zeiger weiter Richtung späterer Künstler wie Elvis Presley, Chuck Berry, Dion DiMucci und Public Enemy.

Dion und Public Enemy standen auf dem dicht besetzten Programm, zu dem außerdem Jon Bon Jovi, Nils Lofgren, Darlene Love, Jackson Browne, Gary Clark Jr. und Sheryl Crow gehörten. Erneut fungierten Little Stevens Disciples of Soul als Hausband, und Bob Santelli, Director des Bruce Springsteen Center for American Music, führte als Moderator durch den Abend. Genau wie beim ersten Konzert verfolgte Springsteen die Auftritte zunächst vom Publikum aus und kam im Laufe der Nacht immer wieder für eine Reihe einmaliger Duette auf die Bühne.

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Zum ersten Mal betrat Springsteen die Bühne, um Elvis Presley zu ehren – seinem ursprünglichen musikalischen Helden –, mit energiegeladenen Versionen von „Jailhouse Rock“ und „Burnin‘ Love“. „Elvis Presley schafft einen Sound und einen Moment, der nicht nur die Geschichte des Rock ’n‘ Roll für immer verändern wird – denn den gab es damals noch gar nicht“, sagte Santelli zum Publikum, „sondern die amerikanische Kultur und die amerikanische Musikgeschichte.“

Dylan, Bland und Public Enemy

Später in der Nacht stieß Springsteen zu Sheryl Crow für Bob Dylans „I Shall Be Released“. Begleitet wurden sie von Gitarrist Larry Campbell, der diesen Song etliche Male mit Dylan gespielt hatte, als er zwischen 1997 und 2004 in dessen Band war. Es war Springsteens erstes Mal mit dem berühmtesten Stück aus Dylans „Basement Tapes“-Sessions von 1967. Zufälligerweise geschah das genau einen Abend, nachdem Dylan seine Sommertournee damit eröffnet hatte, einen der obskursten „Basement Tapes“-Songs ans Licht zu holen: „Baby Won’t You Be My Baby“, zum ersten Mal seit der Aufnahme vor fast 60 Jahren.

Dylans aktuelles Live-Set enthält auch Bobby „Blue“ Blands „Share Your Love With Me“. Bei Music America griff Springsteen ebenfalls ins „Blue“-Bland-Repertoire – mit „Further Up The Road“, das er gemeinsam mit Gary Clark Jr. sang. Die beiden hatten die undankbare Aufgabe, nach Public Enemy aufzutreten. „Mann, nach Public Enemy kann man nicht auf die Bühne“, witzelte Springsteen. „Vergiss es. Jesus kommt wieder – aber nicht nach Public Enemy.“

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Gegen Ende des Abends kamen viele der Künstler, darunter Jon Bon Jovi, Jackson Browne und Public Enemy, noch einmal auf die Bühne, um gemeinsam mit Springsteen und den Disciples of Soul Eddie Floyds „Raise Your Hand“ zu jammen – ein Stück, das seit den Siebzigern zu Springsteens Live-Repertoire gehört. Ob Flavor Flav mit dem Song vertraut war, bleibt unklar, aber er heizte dem Publikum trotzdem ein, sang direkt in Springsteens Mikrofon, drückte ihm am Ende eine riesige Umarmung und bat die Fans, „Lärm zu machen für die E Street Band“. (Nils Lofgren und Steve Van Zandt standen auf der Bühne – nah genug dran.)

Die heilige Dreifaltigkeit aus New Jersey

Alle blieben für Southside Johnnys „I Don’t Want to Go Home“ auf der Bühne, mit Springsteen, Jon Bon Jovi und Steve Van Zandt, die sich die Lead-Vocals teilten. Die heilige Dreifaltigkeit des New-Jersey-Rock stand an einem Punkt sogar gemeinsam an einem einzigen Mikrofon, und Flav konnte natürlich nicht widerstehen mitzumachen. (Stell diesen Mann in die Nähe einer Bühne, und er übernimmt sie. Das ist quasi sein Daseinszweck. Kein anderer Hype Man in der Geschichte des Hip-Hop kommt auch nur annähernd an seine Fähigkeiten auf diesem Gebiet heran.)

Den Abschluss des Abends machte Springsteen allein mit „Land of Hope and Dreams“. Es war das einzige Mal über beide Abende hinweg, dass er einen eigenen Song statt eines Covers spielte. „Mein Gott“, sagte er vorher zum Publikum. „Mit 19 war ich auf diesem Campus … nicht zum Studieren. Aber ich hab hier auf den Stufen gespielt, vor dem großen Gebäude da drüben. Hätte mir damals jemand gesagt, 1969, dass so etwas jemals, jemals passieren würde, hätte ich gesagt: ‚Du bist völlig bescheuert, mein Freund.‘ Ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll.“