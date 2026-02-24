So kommt ihr an Tickets für Bruce Springsteens „Land of Hope and Dreams“-Tour

Bruce Springsteen geht mit der E Street Band für die „Land of Hope and Dreams“-Tour auf US-Tour. Wenig überraschend ist die Nachfrage hoch. Mehrere Städte waren ausverkauft, nachdem der Vorverkauf am Freitag gestartet war. „Variety“ berichtete, dass Online-Warteschlangen mit bis zu 100.000 Personen gesichtet wurden.

Politische Töne und klare Botschaften

Die Tour verspricht zudem eine der offen politischsten des Boss zu werden. Springsteen hat nie gezögert, seine Haltung zu den Themen zu zeigen, die ihm wichtig sind, doch die Ankündigung der Tour war besonders deutlich formuliert. Die Band bezeichnete sie als „Verteidigung Amerikas — der amerikanischen Demokratie, der amerikanischen Freiheit, unserer amerikanischen Verfassung und unseres heiligen amerikanischen Traums — die alle von unserem Möchtegern-König angegriffen werden“. Auch das Tourplakat enthält einen Verweis auf die „No Kings“-Demonstrationen.

Springsteens Wahl von Minneapolis als Tourauftakt ist ebenfalls kein Zufall und folgt auf die Veröffentlichung der Anti-ICE-Protesthymne „Streets of Minneapolis“. Anschließend spielt er an der Westküste, im Süden, im Mittleren Westen und an der Ostküste, bevor die Tour im Mai in Washington, D.C., endet.

So kaufen Sie Bruce-Springsteen-Tickets

Wenn Sie Tickets für die Tour kaufen möchten, sollten Sie Folgendes wissen.

Die Preise variieren je nach Veranstaltungsort erheblich. Für den Madison Square Garden sind Tickets größtenteils nur noch im Wiederverkauf erhältlich — mit Ausnahme der teuersten Kategorien. Für den ersten von zwei Terminen in Los Angeles sind bei Ticketmaster noch Karten ab 85 Dollar in den obersten Rängen verfügbar. Sekundärmarktplätze wie StubHub, SeatGeek und VividSeats sind eine weitere Option für ausverkaufte Shows oder Bereiche.

Anbieter im Überblick

StubHub bietet Tickets für die oberen Ränge beim Auftakt im Target Center ab etwa 120 Dollar an, während Stehplätze im Innenraum bei 865 Dollar beginnen. Für San Francisco starten die Preise bei etwa 230 Dollar für die hinteren oberen Plätze.

VividSeats: Wie bei anderen Wiederverkaufsseiten variieren die Preise je nach Veranstaltungsort, mit höheren Preisen für die Termine in Philadelphia und New York. Für die beiden Los-Angeles-Shows beginnen die Preise hingegen bei 79 Dollar. Mit dem Code RS30 erhalten Sie 30 Dollar Rabatt auf Bestellungen über 300 Dollar.

TicketNetwork: Tickets für Springsteens Show in Minneapolis beginnen bei etwa 129 Dollar. Plätze in den unteren Rängen kosten je nach Bereich etwa 500 bis 700 Dollar. Karten für Boston sind teurer und starten bei rund 290 Dollar. Mit dem Code RS150 sparen Sie 150 Dollar bei Bestellungen über 500 Dollar oder 300 Dollar bei Einkäufen ab 1.000 Dollar mit dem Code RS300.

Wie andere Plattformen bietet auch SeatGeek Tickets für die Los-Angeles-Termine ab etwa 79 Dollar an, während Philadelphia bei rund 420 Dollar beginnt. SeatGeek verfügt zudem über ein praktisches Tool, mit dem Sie eine ungefähre Sicht von Ihrem Platz aus visualisieren können.