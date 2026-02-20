Bruce Springsteen in Deutschland: Geht da noch was im Sommer?

Seit sich Bruce Springsteen mit seinem Protestsong „Streets of Minneapolis“ einmal mehr deutlich zur politischen Lage in den USA äußerte, sind Auftritte des Sängers auch zu einem Fernduell mit Donald Trump geworden.

Springsteen und die E Street Band werden nun ihre politisch aufgeladene „Land of Hope and Dreams“-Tour nach zahlreichen Auftritten im vergangenen Jahr in Europa im Frühjahr für eine Reihe von Stadion- und Hallenkonzerten nach Nordamerika bringen. Auftakt ist am 31. März in Minneapolis im Target Center. Ganz sicher wird das ein denkwürdiges Konzert werden. Offizieller Tour-Abschluss ist am 27. Mai im Nationals Park in Washington, D.C.

Weitere Gigs wurden bisher nicht bekannt gegeben, aber das muss nicht heißen, dass sich der Boss direkt danach ausruhen wird. Zu gefragt scheint derzeit seine weise Stimme und seine kraftvolle Musik. Geht da vielleicht im Sommer doch noch etwas mit ausgewählten XXL-Konzerten auch in Deutschland?

Bruce Springsteen live 2026: Konzert in München?

2025 spielte der Musiker mit seiner Band in Berlin, Frankfurt am Main und Gelsenkirchen. Möglich wären in diesem Jahr ein oder zwei Auftritte im Rahmen eines kleinen Europa-Abstechers vielleicht im August. Im Juni und Juli sorgt die WM 2026 in den USA für zahlreiche Open-Air-Events auch hierzulande. In Berlin gibt es dazu Großkonzerte von Metallica (30. Mai), Helene Fischer (13. Juni), Bruno Mars (26. Juni) und vom 18.-19. Juli das Lollapalooza Festival. Eine Pause nach den anspruchsvollen Gigs in der Heimat dürfte sicher sein.

Womöglich würde es Springsteen auch in andere Städte als die bespielten des vergangenen Jahres ziehen. Denkbar wäre zum Beispiel München. In der Allianz Arena finden erst seit kurzem Konzerte statt, die Location wäre reizvoll. Dort spielen im Sommer Linkin Park (11. und 12. Juni), die Foo Fighters (17. Juni), The Weeknd (25., 26. und 27. Juni), BTS (11. und 12. Juli) und Helene Fischer (17. Juli). Hier wären ein Konzert oder vielleicht gleich zwei Ende Juli oder Anfang August möglich, noch bevor die neue Bundesliga-Saison für den FC Bayern wieder anfängt.

Gerüchte um Konzerte in Australien

Wichtig: Derzeit gibt es nur Gerüchte um weitere Shows von Bruce Springsteen in Europa. Wahrscheinlich ist genauso, dass der Musiker andere Regionen der Welt bereist, etwa Australien und Neuseeland. Auch hier gibt es entsprechend Gerüchte, aber noch keine Bestätigung. Sollte Springsteen in diesem Sommer nicht nach Deutschland kommen, ist mit einer Rückkehr nicht vor 2027 oder 2028 zu rechnen.