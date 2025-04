Bruce Springsteen: Seine 10 besten Songs der Achtziger

Nur sehr wenige Rockstars der 1970er-Jahre passten sich so mühelos an die 1980er-Jahre an wie Bruce Springsteen. Während viele seiner Kollegen im MTV-Zeitalter Schwierigkeiten hatten, sich zurechtzufinden, gelang es Springsteen, einen Grad an extremer Popularität zu erreichen. Eine Popularität, die er selbst sich wahrscheinlich nicht hätte vorstellen können. Insbesondere während des Höhepunkts von Born to Run.

Bruce Springsteen begann das Jahrzehnt mit seinem ersten Top-Ten-Hit „Hungry Heart“. Und nachdem er die Kritiker mit dem schlichten Nebraska begeistert hatte, veröffentlichte er Born in the U.S.A. Die Songs dieses Albums dominierten über ein Jahr lang das Rockradio. Sie brachten seine Show in Fußballstadien auf der ganzen Welt.

Es war ein Erfolg, den nur wenige Solostars jemals erreicht haben. Sein Nachfolgealbum Tunnel of Love war ein bewusster Versuch, den Hype zu dämpfen.

10. „Out in the Street“

Bruce Springsteen hatte ursprünglich vor, The River als ein einziges Album mit größtenteils düsteren Liedern unter dem Titel The Ties That Bind zu veröffentlichen. „Ich hatte nicht das Gefühl, dass es groß genug war“, sagte er 2009. „Ich wollte die Themen einfangen, über die ich auf Darkness [on the Edge of Town] geschrieben hatte. Ich wollte diese Charaktere bei mir behalten. Und gleichzeitig die Musik hinzufügen, die unsere Live-Shows für unser Publikum so unterhaltsam und angenehm gemacht hat.“ Mit diesem letzten Punkt im Hinterkopf schrieb er gegen Ende der Sessions „Out in the Street“. Es ist ein typischer Springsteen-Song über das Entspannen nach einem langen Arbeitstag und seit 36 Jahren ein Höhepunkt seiner Live-Shows.

9. „One Step Up“

Eine der klügsten Entscheidungen, die Bruce Springsteen in seiner gesamten Karriere getroffen hat, war die Erkenntnis, dass Born in the U.S.A. nicht zu übertreffen war. Jeder Versuch, „Dancing in the Dark Part II“ oder „More Glory Days“ zu schreiben, wäre eine absolute Katastrophe gewesen. Stattdessen nahm er sich ein paar Jahre Auszeit. Und kam mit dem sehr introspektiven Tunnel of Love zurück. Seine Ehe mit der Schauspielerin Julianne Phillips war gerade einmal zwei Jahre alt. Aber sie funktionierte nicht. Er ließ seinen ganzen Herzschmerz in Songs wie „One Step Up“ einfließen. Dies ist alles andere als ein Radiohit. Aber Springsteen hatte so viel Restpopularität von Born in the U.S.A., dass er tatsächlich Platz 13 der Hot 100 erreichte.

8. „Hungry Heart“

Im März 1979 gingen Bruce Springsteen und Steve Van Zandt in den Fast Lane Club in Asbury Park, um die Ramones zu sehen. „Nach der Show kam er hinter die Bühne“, sagte Joey Ramone Jahre später. „Das war ungefähr zu der Zeit, als er Patti Smith ‚Because the Night‘ gab. Ich sagte zu ihm: ‚Würdest du uns einen Song schreiben?‘ Er ging nach Hause und schrieb, inspiriert von uns, ‚Hungry Heart‘. Er spielte es seinem Manager [Jon] Landau vor, und Landau [der seine Provision behalten wollte] sagte ihm, er solle es behalten. Ich finde, er schuldet uns etwas. Er wurde von uns inspiriert, schrieb dieses Lied und nimmt dann das Geld und verschwindet.“ Bruce würde diese Ereignisse wahrscheinlich etwas anders formulieren. Aber es ist unbestreitbar wahr, dass ‚Hungry Heart‘ ursprünglich für die Ramones gedacht war. Schade, dass sie es nie geschafft haben, es zu covern.

7. „Tunnel of Love“

Die ersten Tage seiner musikalischen Karriere verbrachte Bruce Springsteen damit, in der Kurstadt Asbury Park in New Jersey herumzuhängen. Der Ort hatte seinen Höhepunkt als Urlaubsziel zwar schon vor Jahren überschritten. Aber in den warmen Monaten war er immer noch voller Touristen, die auf der Promenade Jahrmarktspiele genossen. Bilder aus dieser Szene flossen in viele seiner frühen Lieder ein, wie z. B. „4th of July (Asbury Park)“.

Beim Tunnel of Love durchlebte er jedoch eine persönliche Krise. Und plötzlich war der Tunnel of Love in seiner Vorstellung ein bedrohlicher Ort. „Man meets woman and they fall in love“, singt er im Titeltrack. „But the house is haunted and the ride gets rough/ And you’ve got to learn to live with what you can’t rise above if you want to ride on down in through this tunnel of love.“ Der Song enthält einen der einprägsamsten Gitarrenparts von Nils Lofgren im Springsteen-Katalog, aber zu diesem Zeitpunkt verlor Springsteen schnell das Interesse an der E Street Band. Und würde sie nach Abschluss der Tour fallen lassen.

6. „Born in the U.S.A.“

Irgendwann während Bruce Springsteens Schreibsitzungen für Nebraska, begann er, eine Melodie über einen Veteranen zu singen, der aus dem Krieg zurückkehrt und keine Arbeit findet. „Du bist in Vietnam gestorben, du bist in Vietnam gestorben“, sang er im Refrain. ‚Junge, verstehst du nicht, du bist in Vietnam gestorben.‘

Beim nächsten Versuch beschloss er, das Ganze umzudrehen und aus „In Vietnam gestorben“‚ „In den USA geboren“ zu machen. Der düstere Song schaffte es zwar nicht in Nebraska. Wurde aber zum Titelsong seiner nächsten Studioveröffentlichung mit der E Street Band. Das Lied war eindeutig als Verurteilung der Art und Weise gedacht, wie Amerika die Vietnam-Veteranen behandelte. Aber viele hörten nur den dröhnenden Refrain und sahen es als patriotische Hymne.

Heute zählt es neben „This Land Is Your Land“ zu den am meisten missverstandenen Liedern der amerikanischen Geschichte. Obwohl es heute unmöglich ist, seine Absicht zu übersehen, wenn Springsteen aus voller Kehle singt: „Vierzig Jahre brennen die Straße hinunter, nirgendwo hinzulaufen bedeutet, nirgendwo hinzugehen!“

5. „No Surrender“

In den letzten Tagen von John Kerrys unglückseliger Präsidentschaftskampagne 2004 begann Bruce Springsteen, bei Kundgebungen mit dem Kandidaten in entscheidenden Swing-Staaten aufzutreten. Er beendete sein kurzes Akustikset immer mit „No Surrender“. Der Song „Born in the U.S.A.“ aus dem Jahr 1984 handelt von einer trotzigen Jugend, die „mehr von einer dreiminütigen Schallplatte lernte als jemals in der Schule“. Aber in diesem Zusammenhang sollte er zeigen, dass Kerry in seinem Bestreben, George W. Bush zu einem Präsidenten mit nur einer Amtszeit zu machen, nicht aufgeben würde. Nun, es hat nicht funktioniert. Aber vier Jahre später sang er das Lied bei Obama-Kundgebungen und erzielte ein besseres Ergebnis.

4. „Atlantic City“

Am 15. März 1981 wurde der in Philadelphia ansässige Mafiaboss Philip Testa ermordet, als ein rivalisierendes Mitglied seiner eigenen Bande sein Haus in die Luft sprengte. Er arbeitete in einer Hühnerfleischerei (und hatte schreckliche Windpockennarben im Gesicht), weshalb er in der Unterwelt als „Chicken Man“ (Hühnermann) bekannt war. Springsteen erfuhr von Testas Schicksal, als er Songs für Nebraska schrieb. Was zu einer der denkwürdigsten Anfangszeilen in seinem Werk führte: „Well they blew up the Chicken Man in Philly last night / Now they blew up his house too.“ Der Song erzählt die traurige Geschichte eines verzweifelten Mannes, der zum Verbrechen getrieben wird. Das Lied eignet sich wunderbar als Solo-Akustiknummer. Oder als rockige Darbietung mit der E Street Band. Die Band hat auch eine hervorragende Coverversion auf ihrer 1993er LP Jericho aufgenommen.

3. „Brilliant Disguise“

Es gibt wahrscheinlich kein Thema, über das Bruce Springsteen weniger öffentlich sprechen möchte als über seine kurzlebige Ehe mit Julianne Phillips. Aber nachdem man Tunnel of Love gehört hat, bekommt man wirklich ein Gefühl dafür, wie er sich gefühlt hat, als die Ehe in die Brüche ging.

„Wir standen vor dem Altar“, singt Springsteen in „Brilliant Disguise“. „Der Gipsy schwor, unsere Zukunft sei richtig/ Aber als die frühen Morgenstunden kamen/ Nun, vielleicht, Baby, hat der Gipsy gelogen.“ Der Song war die erste Single aus Tunnel of Love und kam etwa eine Woche vor Erscheinen des Albums in die Radios. Er wurde durch ein starkes Schwarz-Weiß-Video beworben, in dem Bruce den Song in einer Küche singt. Entgegen der MTV-Tradition sang er den Gesang bei jeder Aufnahme live, wodurch es noch intimer und aufschlussreicher wirkte.

2. „I’m on Fire“

Bruce Springsteen wurde Mitte der 1980er-Jahre so unglaublich berühmt, dass er wahrscheinlich wie David Bowie hätte Filmrollen annehmen können. (Stellen Sie sich vor, er hätte beispielsweise einen Sportlehrer im Breakfast Club gespielt. Das wäre seltsam gewesen.) Jedenfalls war er klug genug, diesen Weg nicht einzuschlagen. Aber das Video zu „I’m on Fire“ gibt Ihnen eine Vorstellung davon, wie es hätte aussehen können.

Er spielt einen Automechaniker, der die Aufmerksamkeit einer wohlhabenden Frau auf sich zieht, die eindeutig an einer Art heimlichem Stelldichein interessiert ist. Er fährt zu ihrem Haus, widersteht der Versuchung aber schließlich. Es ist eine Art düsterer Blick auf Billy Joels „Uptown Girl“-Video. Der Song war die vierte Single aus Born in the U.S.A. und erreichte Platz 6 der Hot 100. Aus welchem Grund auch immer, spielt er es bei Konzerten nur selten.

1. „The River“

Bruce Springsteens jüngere Schwester Virginia war 1968 eine 18-jährige Highschool-Schülerin, als ihr Freund sie versehentlich schwängerte. Sie heirateten und waren gezwungen, sehr schnell erwachsen zu werden. Etwas mehr als ein Jahrzehnt später beschäftigte Bruce ihre Notlage, als er den Titelsong zu The River schrieb.

Er stellte es 1979 beim No Nukes-Konzert vor, bei dem auch seine Schwester im Publikum saß. Sie hatte keine Ahnung, dass er einen Song über sie geschrieben hatte. „Hier bin ich völlig bloßgestellt“, sagte sie dem Schriftsteller Peter Ames Carlin. „Anfangs gefiel es mir nicht. Aber jetzt ist es mein Lieblingslied.“ Erstaunlicherweise sind Virginia und ihr Ehemann Mickey auch nach fast 50 Jahren noch glücklich verheiratet.