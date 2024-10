Bruce Springsteen live in Deutschland 2025: Tickets, Termine, Vorverkauf

Bruce Springsteen und die E Street Band haben ihre Europatournee 2025 um acht neue Shows zu ihren bereits verschobenen Terminen in Marseille, Prag und Mailand erweitert.

Die Tournee beginnt am 17. Mai 2025 in Manchester, England, und umfasst Auftritte in Städten in England, Frankreich, Deutschland und Spanien, in denen die Band in den letzten Jahren nicht aufgetreten ist. Deutschland ist dreimal dabei: Berlin. Frankfurt und Gelsenkirchen, im Juni. Der Vorverkauf beginnt am 09.10 um 10 Uhr.

Im Mai verschob Springsteen mehrere europäische Tournee-Termine in letzter Minute aufgrund von Stimmproblemen und berief sich dabei auf „ärztliche Anweisung“. Springsteen und die E Street Band sollten im Orange Vélodrome in Marseille auftreten, mussten die Show jedoch absagen, ebenso wie die bevorstehenden Konzerte in Prag und Mailand.

„Nach der gestrigen Verschiebung in Marseille aufgrund von Stimmproblemen haben weitere Untersuchungen und Beratungen die Ärzte zu dem Schluss kommen lassen, dass Bruce in den nächsten zehn Tagen nicht auftreten sollte“, schrieb die Band auf Instagram und fügte hinzu: “Neue Termine für diese Shows werden in Kürze bekannt gegeben.“

„Bis die Räder abfallen!“

Springsteen wird nun am 31. Mai 2025 im Orange Vélodrome in Marseille, am 15. Juni 2025 am Prager Flughafen Letnany und am 30. Juni und 3. Juli 2025 im Mailänder San-Siro-Stadion auftreten. Zu den neuen Terminen gehören Auftritte in Manchester, Lille, Liverpool, Berlin, Frankfurt, San Sebastian und Gelsenkirchen. Die Verkaufsdaten und -zeiten für jede Show sind auf der Website der Band verfügbar.

Springsteen hat kürzlich einen neuen Trailer für seine bevorstehende Dokumentation „Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band“ veröffentlicht. Der Film, der am 25. Oktober auf Hulu Premiere hat, dreht sich hauptsächlich um Springsteens neueste Welttournee, die er während der Covid-19-Pandemie unbedingt durchführen wollte. Im Trailer gibt Springsteen das ultimative Versprechen: „Ich habe vor, so lange weiterzumachen, bis die Räder abfallen und das Publikum mir folgt. Das ist mein Job.“

Bruce Springsteen und die E Street Band

2025 Europa-Tournee-Termine:

17. Mai – Manchester, England – Co-op Live

20. Mai – Manchester, England – Co-op Live

24. Mai – Lille, Frankreich – Stade Pierre Mauroy

31. Mai – Marseille, Frankreich – Orange Velodrome

4. Juni – Liverpool, England – Anfield Stadium

11. Juni – Berlin, Deutschland – Olympiastadion

15. Juni – Prag, Tschechische Republik – Flughafen Letnany

18. Juni – Frankfurt, Deutschland – Deutsche Bank Park

21. Juni – San Sebastian, Spanien – Estadio Reale Arena

27. Juni – Gelsenkirchen, Deutschland – Veltins-Arena

30. Juni – Mailand, Italien – San-Siro-Stadion

3. Juli – Mailand, Italien – San-Siro-Stadion