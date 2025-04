Bruce Springsteen trauert um Highschool-Kumpel, in „Glory Days“ verewigt

Joe DePugh, ein Grundschulfreund von Bruce Springsteen , der in seinem Hit „Glory Days“ von 1984 für immer als der Baseballspieler verewigt wurde, der „diesen Speedball an dir vorbeischleudern konnte“, ust in Florida an Krebs gestorben. Er wurde 75 Jahre alt.

„Einen Moment, um den Tod des aus Freehold stammenden Baseballspielers Joe DePugh zu betrauern“, schrieb Springsteen auf Instagram. “Er war ein guter Freund, als ich einen brauchte. Er konnte den Speedball so werfen, dass man wie ein Idiot aussah. Glory Days, mein Freund.“

DePughs Moment der Unsterblichkeit in der Popmusik entstand durch eine zufällige Begegnung mit Bruce Springsteen im Sommer 1973 vor einer Bar in New Jersey. Mehrere Jahre nachdem sie sich zuletzt in der Highschool gesehen hatten. Der Text von „Glory Days“ erzählt den Rest der Geschichte. „Ich kam herein, er ging hinaus/Wir gingen wieder hinein, setzten uns, tranken ein paar Drinks/Aber er redete nur über glorreiche Tage.“

Jahrelang war die Identität des mysteriösen Speedball-Pitcher Gegenstand zahlreicher Gerüchte und Spekulationen in New Jersey. Und in der gesamten Springsteen-Fangemeinde. Erst 2011 kam die Wahrheit in einem Artikel der New York Times von dem Lehrer und Historiker Kevin Coyne ans Licht. Seine Quelle war Springsteens Highschool-Freund Dick Enderly, der die Information 1997 bei ihrem 30-jährigen Highschool-Klassentreffen direkt von Bruce erhalten hatte.

In einem Interview mit der Times erinnerte sich DePugh daran, wie er „Glory Days“ zum ersten Mal hörte, als 11 Jahre nach seiner zufälligen Begegnung mit Springsteen in der Bar „Born in the U.S.A.“ herauskam. „Meine Frau fing an zu heulen“, sagte DePugh. „Da wusste ich genau, dass es um mich.“

Er hatte erst 2005 die Gelegenheit, direkt mit Springsteen darüber zu sprechen, als sie sich in einem italienischen Restaurant in Red Bank, New Jersey, wiedertrafen. „Bruce kommt herein. Ich zeige auf ihn und er zeigt auf mich. Und dann fingen wir an, uns zu umarmen“, sagte DePugh. „Er sagte: ‚Vergiss nie, ich liebe dich‘. Nicht wie in einem kitschigen Budweiser-Werbespot. Sondern ganz sentimental. Ich war sprachlos.“

Wie es in „Glory Days“ heißt, war DePugh in der Tat ein sehr talentierter Baseballspieler. Nach der Highschool bewarb er sich sogar bei den Los Angeles Dodgers. Er arbeitete jahrelang als Ersatzlehrer, machte sich aber schließlich selbstständig. Seine Liebe zum Sport hat er nie verloren. Und er wusste sicherlich, dass die meisten Pitcher den Begriff „Speedball“ nicht kennen. „Fastball“ wäre zutreffender gewesen.