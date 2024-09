Bruce Springsteen veröffentlicht Live-Album seines Asbury-Park-Konzerts

Sein Auftritt auf dem Sea.Hear.Now-Festival im Asbury Park in New Jersey am 15. September war für den aus Long Beach stammenden Bruce Springsteen so etwas wie ein Heimspiel. Als Headliner trat er mit der E Street Band auf und performte gemeinsam mit The Gaslight Anthem sowie Trey Anastasio. Nach langer Zeit stand auch wieder seine Ehefrau Patti Scialfa mit ihm auf der Bühne, nachdem sie seit ihrer Krebsdiagnose im Jahr 2018 seltener im Rampenlicht gestanden hatte.

Dieses außergewöhnliche Konzert können sich Fans nun in die eigenen vier Wände holen. Auf der Online-Plattform nugs.net ist das gesamte Set jetzt für 14.99 $ als MP3 oder CD erhältlich.

Das ist die Setlist von Springsteens Asbury-Park-Konzert am 15. September 2024:

1. Lonesome Day 2. Blinded by the Light 3. Does This Bus Stop at 82nd Street? 4. Growin Up 5. The Promised Land 6. Spirit In The Night 7. Thundercrack 8. The E Street Shuffle 9. 4th of July, Asbury Park (Sandy) 10. Hungry Heart 11. Local Hero 12.Atlantic City 13. Tougher Than The Rest 14. Long Walk Home 15. Racing in the Street 16. Because the Night 17. She’s the One 18. Wrecking Ball 19. The Rising 20. Badlands 21. Thunder Road

Erste Zugabe

22. Meeting Across the River 23. Jungleland 24. Born to Run 25. Rosalita (Come Out Tonight) 26. Bobby Jean 27. Dancing in the Dark 28. Tenth Avenue Freeze-Out 29. Twist and Shout

Zweite Zugabe

30. Jersey Girl

Bruce Springsteen wird heute 75 Jahre alt

Nicht nur das Asbury Park-Konzert und dazu erscheinende Live-Album lässt Springsteen dieser Tage bei uns in den Schlagzeilen erscheinen. Zum Anlass seines heutigen 75. Geburtstags nehmen die ROLLING-STONE-Redakteure Arne Willander und Birgit Fuß und ROLLING-STONE-Autor Markus Brandstetter alle zwanzig Studioalben des Rock-Sängers unter die Lupe und bringen sie in die richtige Reihenfolge – angefangen mit seinen schwächeren Werken bis hin zu den ganz großen Meisterstücken.