Pulp: „Different Class“ nach 30 Jahren endlich in seiner ganzen Pracht

Pulp würdigen nach 30 Jahren ihr großes (spätes) Durchbruchsalbum „Different Class“, das ihnen ein völlig neues Publikum bescherte.

Das Album erscheint unter dem Titel „Different Class 30“ am 24. Oktober in einer 4LP-Fassung und einem 2CD-Set. Beide Varianten enthalten erstmals das vollständige Live-Set ihres Auftritts beim Glastonbury Festivals 1995.

Bislang gab es den Festival-Gig von Pulp nur als Bootleg zu bekommen, nun wird er endlich in anständiger Sound-Qualität veröffentlicht.

In einer Mitteilung zu dem kommenden Reissue-Paket sagte Sänger Jarvis Cocker zum Glastonbury-Bonus: „Glastonbury im Juni 1995 wird immer das bedeutendste Konzert in der Karriere von Pulp bleiben. Drei Wochen nachdem ‚Common People‘ Platz zwei der nationalen Charts erreicht hatte, sprang die Band in letzter Minute für The Stone Roses ein. Wir spielten ‚Sorted For E’s & Wizz‘, ‚Mis-Shapes‘ und ‚Disco 2000‘ alle erstmals live. Dies ist nun das erste Mal, dass das gesamte Konzert (einschließlich des langen, drone-basierten Intros) herauskommt.“

Auf die Vinyl-Fassung sind Pulp besonders stolz, wie Cocker in dem Statement ergänzte: „Diese 45-U/min-Doppelalbum-Version von ‚Different Class‘ wird den Klang erheblich verbessern. Wir waren damals davon besessen, dass dies unser ‚Pop’-Album sein musste und wie jeder weiß, enthalten alle Pop-Alben 12 Songs: 6 Titel pro Seite. Das einzige Problem: Dadurch betrug die Spielzeit der Platte 53 Minuten. Uns wurde gesagt, dass dies die Audioqualität der Vinylplatte beeinträchtigen würde, aber uns war es wichtiger, die Qualität unseres Pop-Traums nicht zu zerstören. Jetzt, 30 Jahre später, haben wir endlich die Möglichkeit, ‚Different Class‘ in seiner ganzen Pracht zu hören.“

Der Sound wurde von Geoff Pesche in den Abbey Road Studios unter der Aufsicht von Jarvis Cocker und Mark Webber remastered.

Beide Editionen enthalten ein 28-seitiges Booklet mit Essay, neuen Interviews mit den Bandmitgliedern und zahlreiche bisher unveröffentlichte Bilder der „Different Class“-Artwork-Fotografen Rankin und Donald Milne. Das ursprüngliche „Aperture“-Cover-Design brachte die Möglichkeit für Fans, sich ihr eigenes Cover zu gestalten und enthielt sechs doppelseitige Beilagen mit alternativen Cover-Motiven, welche die Bandmitglieder in verschiedenen Situationen zeigten. Diese wurden nun vollständig nachgebildet, dazu gibt es ein Poster mit Miniaturversionen der Ausschnitte.

Für Pulp ist es bisher ein besonderes Jahr. Vor wenigen Monaten feierten sie mit „More“ nach 24 Jahren ein Album-Comeback und garnierten es mit einigen spektakulären Konzerten – unter anderem auch beim Glastonbury Festival. Derzeit sind die Briten in den USA auf Tour. Deutschland-Termine gibt es bislang keine.

„Different Class 30“ – Tracklist

LPs 1 und 2

Original-Album remastered

1. Mis-Shapes

2. Pencil Skirt

3. Common People

4. I Spy

5. Disco 2000

6. Live Bed Show

7. Something Changed

8. Sorted For E’s & Wizz

9. F.E.E.L.I.N.G.C.A.L.L.E.D.L.O.V.E.

10. Underwear

11. Monday Morning

12. Bar Italia

LPs 3 und 4

Live at Glastonbury 1995