Kacey Musgraves holt von ICE inhaftierte Mariachi-Brüder als Vorband für Texas-Shows

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Kacey Musgraves hat drei Mariachi-spielende Brüder, die Anfang des Jahres von der Einwanderungsbehörde ICE festgenommen worden waren, als Vorband für drei ihrer Shows in Texas im nächsten Monat verpflichtet.

Die Brüder Gámez-Cuéllar – Antonio, Caleb und Joshua – werden Musgraves vom 3. bis 5. Mai in der Gruene Hall in New Braunfels, Texas, supporten. Die Auftritte sind Teil von Musgraves bevorstehender Middle-of-Nowhere-Tour; Tickets sind ab Mittwoch, dem 29. April, um 10 Uhr Ortszeit erhältlich.

Die Brüder, zwischen 12 und 18 Jahre alt, wurden im Februar gemeinsam mit ihren Eltern bei einem regulären Behördentermin festgenommen. Die Familie war vor Kartellmitgliedern aus Mexiko geflohen und 2023 mit einem Asylantrag in die Vereinigten Staaten eingereist, wo sie in McAllen, Texas, eine neue Heimat gefunden hatte.

Ausgezeichnete Mariachi-Musiker

Antonio und Caleb sind beide Teil von Mariachi Oro, der preisgekrönten Mariachi-Band ihrer Highschool; Antonio gilt zudem als bester Mariachi-Trompeter im gesamten Bundesstaat Texas. Auch der jüngste der drei Brüder, Joshua, ist Mariachi-Musiker.

Die Inhaftierung der Familie löste in Texas breiten Protest gegen die Deportationspolitik der Trump-Regierung aus. Anfang März wurde die Familie freigelassen.

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Musgraves kündigte die Besetzung auf Instagram an und teilte dort ein Poster für die kommenden Shows. Abgesehen davon, dass sie Trump seit Längerem offen kritisiert, hatte Musgraves gegenüber NPR erklärt, sie wolle auf ihrem neuen Album „Middle of Nowhere“ – das am 1. Mai erscheint – Tejano-Musik und Mariachi-Musikerinnen und -Musiker in den Vordergrund rücken.

Mexikanische Kultur sichtbar machen

„In dieser Zeit, in der wir gerade leben, möchte ich wirklich alles daransetzen zu zeigen, dass ich die mexikanische Kultur von Herzen schätze, dass ich sie wahrnehme und dass sie eine Rolle spielt“, sagte Musgraves im März. „Sie hat mich – auf eine Art, die mir selbst nicht immer bewusst war – als Mensch geprägt, hat beeinflusst, wer ich bin und welche Musik ich heute mache.“