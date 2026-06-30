Bruce Springsteen: Clive Davis war für „’Born to Run‘ … alles“

Bruce Springsteen scherzte, Clive Davis sei „der bescheidenste Mann im Musikgeschäft“ gewesen – um ihn dann bei der Beerdigung des legendären Plattenbosses am Montag, dem 29. Juni, als „groß, bombastisch und mutig, voller Ideen“ zu beschreiben.

In der abschließenden Trauerrede erinnerte Springsteen an den Tag, an dem er für Davis vorspielte, der ihm daraufhin auf der Stelle einen Vertrag bei Columbia Records anbot. „An diesem Tag zeigte Clive einem 22-jährigen Niemand dieselbe Wärme, dieselbe Freundlichkeit, denselben Respekt, den er mir nach all meinen Erfolgen in den nächsten 50 Jahren entgegenbringen sollte“, sagte Springsteen.

Auch nachdem ihre Zusammenarbeit endete, blieb Davis ein treuer Fan und Freund, der jede Show besuchte, die Springsteen im Großraum New York spielte – darunter ein Konzert in Newark, New Jersey, vor wenigen Monaten. „Er hat das Publikum zu so viel kraftvoller und inspirierender Musik geführt“, sagte Springsteen. „Und er liebte nicht nur die Musik – Clive liebte wirklich die Menschen, die sie machten, egal wie sehr sie ihm auf den Geist gingen. Und er liebte diese Menschen tief und dauerhaft. Mit seiner Loyalität ließ er mich wissen, dass er immer so über mich gedacht hat – und ich habe ihn genauso geliebt.“

Springsteen war einer von mehreren prominenten Rednern bei Davis‘ Beerdigung, darunter Dionne Warwick, Barry Manilow und Alicia Keys. Die Trauerfeier umfasste außerdem Auftritte von Kenny G und Jennifer Hudson. Springsteens vollständige Trauerrede ist im Folgenden nachzulesen.

Clive Davis war der bescheidenste Mann im Musikgeschäft [lacht].

Nicht wirklich.

Clive war groß, bombastisch und mutig, voller Ideen, und er glaubte, glaubte, glaubte, glaubte einfach. Er kleidete sich wie ein König – und er war born to run … alles.

Das Vorspielen bei Clive

Es war also 1972. Ich war ein 22-jähriger Musiker-Slash-Strandpenner, der mit dem Lincoln-Transit-Bus aus Asbury Park in New York ankam. Zwei Wochen zuvor hatte ich für den legendären John Hammond vorgespielt und war unglaublich, unfassbar und enthusiastisch aufgenommen worden. Aber er sagte mir: „Du musst für Clive spielen.“ John sagte mir wörtlich: „Ich hatte meine Erfolge, ich hatte meine Niederlagen – und Clive trifft die endgültigen Entscheidungen.“

Also gut. Ich komme zwei Wochen später, spätvormittags, betrete mit John Clives elegantes Büro – mit nichts als meiner ganzen Welt, die ich zu verlieren habe. War ich nervös? Ein bisschen. Aber ich versuchte, mich im Fahrstuhl mit dem Gedanken zu beruhigen: „Ich hab ja nichts. Das Schlimmste, womit ich rausgehe, ist nichts – also hab ich immer noch das, womit ich reingegangen bin.“ Es hat fast funktioniert, aber nicht ganz. Wir betraten Clives elegantes Büro, und kaum war ich drin, kam Clive um den Schreibtisch herum, nahm meine Hand in seine und sagte: „John hat mir so viel von dir erzählt. Ich kann es kaum erwarten, dich zu hören.“ Er war sehr freundlich und herzlich.

Ich setzte mich also, zupfte zögernd meine Gitarre. Ich glaube, ich spielte ihm „Growin‘ Up“ und „Saint in the City“ vor – Songs, die auf meinem ersten Album einen prominenten Platz bekommen sollten. Und als ich fertig war, sagte Clive lächelnd ganz einfach: „Willkommen bei Columbia Records.“ Mit diesen wenigen Worten veränderte er mein Leben für immer. Für immer. Seit diesem Tag ist nichts mehr so wie es war.

Ein Niemand wird Champion

An diesem Tag zeigte Clive einem 22-jährigen Niemand dieselbe Wärme, dieselbe Freundlichkeit, denselben Respekt, den er mir nach all meinen Erfolgen in den nächsten 50 Jahren entgegenbringen sollte. Nichts hat sich je verändert. Bei Columbia wurde Clive mein Fürsprecher – er ermutigte mich, förderte mich, brachte das Label dazu, mich auf jede erdenkliche Weise zu unterstützen. Er hatte einen guten kritischen Blick. Ich reichte mein erstes Album ein. Er gab es mir zurück. „Da ist nichts, was irgendjemand im Radio spielen kann! Du willst doch im Radio laufen, oder?“

„Ja, ich will im Radio laufen.“ Das wollte ich wirklich.

Also schickte er mich nach Hause. In meiner schäbigen Bohème-Strandbude schrieb ich „Spirit in the Night“ und dann „Blinded by the Light“ – zwei Songs, die das Profil und die Wahrnehmung dieses Albums von Grund auf veränderten. Clive filmte sich dann dabei, wie er die Lyrics von „Blinded by the Light“ rezitierte, als wäre es eine Art New-Jersey-Shakespeare. Es war ein bisschen peinlich, aber er bestand darauf, das Video an jedes Columbia-Büro im ganzen Land zu schicken. Es war zum Brüllen.

Treue bis zuletzt

Für den Rest seines langen Lebens, nachdem wir keine geschäftliche Verbindung mehr hatten, verpasste Clive kein einziges Konzert von mir in New York. Nahezu jedes bedeutende Ereignis in meinem langen Arbeitsleben – Clive sorgte dafür, dass er dabei war. Noch vor wenigen Monaten besuchte Clive meine „Land of Hope and Dreams“-Tour in Newark. Er war 94 Jahre alt. Er stand drei Stunden lang auf den Beinen! Wann immer ich ihn sah, erinnerte er mich stets an diesen goldenen Moment. Den Moment, wissen Sie – den, in dem ein Künstler, wenn er talentiert genug, wenn er glücklich genug ist, nur einmal im Leben auftaucht, nur einmal – wenn der Richtige von jenseits dieses großen Schreibtisches zuhört. Für mich war und bleibt Clive Davis dieser Richtige.

Die Welt, die Clive so wunderbar verkörpert hat, ist mit seinem Tod nun vollständig verschwunden. Es war die Welt des großen Plattenmachers: Berry Gordy, Ahmet Ertegun, Mo Ostin, Jerry Wexler, John Hammond, Jac Holzman – Männer, die das Plattengeschäft von ihrer Position an der Spitze aus definierten, liebten und am Leben hielten. Clive hat so viele Künstler- und Musikerleben verändert, so viele. Es gibt keinen Tag, an dem ich auf meiner großen Veranda sitze, in meinem großen Haus, umgeben von meinen großen Autos, mit meiner großen Familie, und auf meinen großen Garten hinausblicke, ohne dass Clive irgendwo pfeifend durch meinen Kopf geistert.

Er hat das Publikum zu so viel kraftvoller und inspirierender Musik geführt. Und er liebte nicht nur die Musik – Clive liebte wirklich die Menschen, die sie machten, egal wie sehr sie ihm auf den Geist gingen. Und er liebte diese Menschen tief und dauerhaft. Mit seiner Loyalität ließ er mich wissen, dass er immer so über mich gedacht hat – und ich habe ihn genauso geliebt. Von Clive kam für mich immer nur Liebe.

Ein Wunder namens Clive Davis

Kann ein Typ mit einer Gitarre heute noch von der Straße in New York in ein Büro spazieren und in die Musikgeschichte eingehen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob es diese Zeiten noch gibt. Aber als jemand, der diesen Weg gegangen ist: Es war ein unglaubliches, unbeschreibliches und wunderbares Wunder. Und für mich wird dieses Wunder immer den Namen Clive Davis tragen. Nichts als Liebe, Clive. Danke.