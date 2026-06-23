Bruce Springsteen erinnert an Clive Davis: „Er hat mein Leben verändert, als er mich signte“

Bruce Springsteen hat Clive Davis gewürdigt, dem legendären Musikmanager, der Springsteens Karriere entscheidend mitgeprägt hat und am Montag im Alter von 94 Jahren gestorben ist.

„Hier auf der E Street trauern wir um den Tod des großartigen Plattenmachers und engen Freundes Clive Davis“, schrieb Springsteen in den sozialen Medien. „Mit 22 Jahren hat er mein Leben verändert, als er mich bei Columbia Records signte.“

Er fügte hinzu: „Er hat mir als 22-jährigem Niemand mit demselben Respekt und derselben Herzlichkeit begegnet wie nach all meinen Erfolgen. Ein großartiger Mensch. Alle unsere Gebete und unsere Liebe.“ Davis, der Springsteen 1972 auditionierte – sieben Jahre nachdem er die Leitung von Columbia Records übernommen hatte –, sagte in einem Interview mit „People“ aus dem Jahr 2022, dass Springsteen beim Vorsingen „einfach dastand, Gitarre spielte und seine Songs sang“. Zwar fand er, dass es Springsteen anfangs an Bühnenpräsenz fehlte, doch das Talent erkannte er sofort. „Ich hörte zu und war von seiner Bildsprache und Poesie überwältigt. Er hat sich zusammen mit [Bob] Dylan und Patti [Smith] zu einem unserer Poet Laureates entwickelt.“

Davis‘ entscheidender Rat

Später habe er Springsteen vorgeschlagen: „‚Würdest du darüber nachdenken [dich mehr zu bewegen]? Etwas zum Überlegen.’“

The Boss nahm sich das zu Herzen, und als Davis ihn in einem Club namens The Bottom Line im Greenwich Village auftreten sah, hatte er seine Bühnenpräsenz völlig verwandelt. „Ich war fassungslos“, sagte Davis. „Er sprang auf jeden Tisch im Bottom Line! Er wurde zu einem Bruce Springsteen, den ich so noch nie, absolut nie gesehen hatte. Er war ein Wirbelwind. Es war nicht nur die Bewegung, es war der Geist dahinter. Es war elektrisierend. Das ist so ein Fall, wo ein Künstler noch besser und größer wird als der Grund, aus dem man ihn überhaupt gesignt hat. Ich muss sagen, das ist eine lebendige Erinnerung.“

Backstage nach dem Set trafen sie sich. „Ich kam in die Garderobe. Ich erinnere mich, wie ich die Tür öffnete und er aufblickte und sagte: ‚Clive, hab ich mich heute Abend genug bewegt?’“, erzählte Davis dem Magazin.

Freundschaft über Jahrzehnte

Die beiden blieben eng verbunden, lange nachdem Davis Columbia Records 1973 verlassen hatte. Im Jahr 2022 trat Springsteen bei Davis‘ 90. Geburtstagsfeier auf und spielte eine Version von „Blinded by the Light“ – einen Song, den Davis nach eigenen Angaben Springsteen zum Schreiben überredet hatte.