Was verband die Obamas mit Rob Reiner und seiner Frau Michele?

Reiner war ein langjähriger Aktivist, Unterstützer progressiver Anliegen und Förderer der Demokratischen Partei. Wie Michelle Obama in der Talkshow von Jimmy Kimmel am Montag (15. Dezember) bemerkte, kannten sie und ihr Mann die Reiners seit „vielen, vielen Jahren“.

Sie fügte hinzu: „Wir sollten sie gestern Abend treffen. Und dann erhielten wir die Nachricht. Lassen Sie mich nur so viel sagen: Im Gegensatz zu manchen anderen Menschen gehören Rob und Michele Reiner zu den anständigsten und mutigsten Menschen, die man sich vorstellen kann.“

(Das schien eine nicht ganz so subtile Anspielung auf Präsident Donald Trump zu sein, der sich über Reiner lustig machte, nachdem er die Nachricht gehört hatte.)

Mord an Rob Reiner und Michele Singer: Ermittlungen und Anklage

Die Reiners wurden am Sonntag, dem 14. Dezember, in ihrem Haus getötet. Ihr 32-jähriger Sohn, Nick Reiner, wurde später in derselben Nacht festgenommen und schließlich wegen Mordes angeklagt. Er bleibt ohne Kaution in Haft, und eine Gerichtsanhörung wird voraussichtlich am Mittwoch (17. Dezember) stattfinden.

Neben all seinen Kollegen, Freunden und Bewunderern in der Unterhaltungsbranche wurde Reiner auch von vielen Politikern, insbesondere aus dem linken Lager, betrauert. Obwohl Reiner vor allem für seine Komödien bekannt war, hatten seine Werke oft einen scharfen politischen Unterton, insbesondere seine beiden karriereprägenden Filme mit Aaron Sorkin, „Eine Frage der Ehre“ und „Hallo, Mr. Präsident“.

„Sie waren schon immer leidenschaftliche Menschen in einer Zeit, in der es nicht viel Mut gibt“, sagte Obama bei Kimmel. „Sie waren Menschen, die bereit waren, für das, was ihnen am Herzen lag, einzustehen. Und sie kümmerten sich um ihre Familie, sie kümmerten sich um dieses Land, und sie kümmerten sich um Fairness und Gerechtigkeit.“

Würdigungen von Politik und Öffentlichkeit

In seiner eigenen Erklärung sagte Barack Obama, dass alle filmischen Erzählungen Reiners von „einem tiefen Glauben an das Gute im Menschen – und einem lebenslangen Engagement, diesen Glauben in die Tat umzusetzen“ geprägt waren. Er fügte hinzu: „Zusammen führten er und seine Frau ein Leben, das von einem gemeinsamen Ziel geprägt war. Sie werden für die Werte, für die sie eintraten, und für die unzähligen Menschen, die sie inspirierten, in Erinnerung bleiben.“

Weitere Würdigungen kamen von der ehemaligen Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi, der Bürgermeisterin von Los Angeles Karen Bass, dem Gouverneur von Kalifornien Gavin Newsom, Senatorin Elizabeth Warren sowie Bill und Hillary Clinton.