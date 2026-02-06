Donald Trump teilt extrem rassistisches Video über Obamas

Präsident Donald Trump veröffentlichte am späten Donnerstagabend (05. Februar) und bis in den Freitagmorgen (06. Februar) hinein eine Reihe von Beiträgen in den sozialen Medien, darunter ein Video, in dem Barack und Michelle Obama als Affen dargestellt werden, unterlegt mit dem Song „The Lion Sleeps Tonight“.

Der Clip der Obamas, der offenbar mit KI erstellt wurde, erscheint gegen Ende eines 62-sekündigen Videos über Verschwörungstheorien zur Wahl. Trump veröffentlichte das Video kurz vor Mitternacht am Donnerstag, und am Freitagmorgen ist es immer noch auf seiner Truth Social-Seite zu sehen.

Das Weiße Haus verteidigte den Beitrag. „Dies ist ein Internet-Meme-Video, das Präsident Trump als König des Dschungels und die Demokraten als Figuren aus ‚Der König der Löwen‘ darstellt“, schrieb Pressesprecherin Karoline Leavitt in einer Erklärung. „Bitte hören Sie mit Ihrer vorgetäuschten Empörung auf und berichten Sie heute über etwas, das für die amerikanische Öffentlichkeit tatsächlich von Bedeutung ist.“

Das Video ist der jüngste Eintrag in der langen Geschichte des Rassismus der Rechten gegenüber den Obamas. Vor den Präsidentschaftswahlen 2012 verbreitete Trump bekanntlich die „Birther“-Verschwörungstheorie, dass Barack Obama eigentlich in Afrika geboren und kein US-Bürger sei. „Eine ‚äußerst glaubwürdige Quelle‘ hat mein Büro angerufen und mir mitgeteilt, dass die Geburtsurkunde von @BarackObama eine Fälschung ist“, twitterte er in diesem Jahr. Obama hatte bereits ein Jahr zuvor seine ausführliche Geburtsurkunde veröffentlicht, um der Verschwörungstheorie den Wind aus den Segeln zu nehmen.

Demokraten verurteilen Trump-Post

Die Demokraten verurteilten den Beitrag, in dem die Obamas als Affen dargestellt wurden, am Freitag umgehend.

„Widerwärtiges Verhalten des Präsidenten“, schrieb die Pressestelle des kalifornischen Gouverneurs Gavin Newsom kurz nachdem Trump den Clip gepostet hatte. „Jeder einzelne Republikaner muss dies verurteilen. Jetzt.“

„Trump ist ein abscheulicher, rassistischer alter Mann. Die Leute im @HouseGOP, die sich dazu nicht äußern, gehe ich davon aus, dass sie diesen Rassismus unterstützen“, schrieb der schwarze Abgeordnete Herb Conaway (D-N.J.).

„Es soll Trump und seine rassistischen Anhänger verfolgen, dass zukünftige Amerikaner die Obamas als geliebte Persönlichkeiten verehren werden, während sie ihn als Schandfleck unserer Geschichte betrachten“, postete Ben Rhodes, nationaler Sicherheitsberater unter Obama, auf X.

„Alle Republikaner werden so tun, als hätten sie es nicht gesehen, aber kein Reporter sollte sie damit davonkommen lassen“, schrieb Dan Pfeiffer, ein weiterer ehemaliger Berater Obamas.