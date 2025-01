Wow! Springsteen als Gast beim Waterboys-Konzeptalbum über Dennis Hopper

Die Waterboys werden 2025 mit einem neuen Album zurückkehren, das sich um das Leben des legendären Schauspielers Dennis Hopper dreht. Eine beeindruckende Gästeliste – darunter Bruce Springsteen und Fiona Apple – wird die britischen Rocker auf ihrer musikalischen Reise begleiten.

„Life, Death and Dennis Hopper“, das am 4. April über das neue Label der Band, Sun Records, erscheinen soll, ist ein ambitionierter „Liederzyklus“. Mit 25 Titeln, der nicht nur die Lebensgeschichte des verstorbenen Schauspielers, sondern auch die letzten 75 Jahre der westlichen Popkultur nachzeichnet.

Urknall der Jugendkultur

„Der Bogen seines Lebens war die Geschichte unserer Zeit“, sagte Waterboys-Frontmann Mike Scott in einer Erklärung zu der LP.

„[Hopper] war beim Urknall der Jugendkultur in „Denn sie wissen nicht, was sie tun“ mit James Dean dabei. Und bei den Anfängen der Pop-Art mit dem jungen Andy Warhol. Er war Teil der Gegenkultur, der Hippie-, Bürgerrechts- und psychedelischen Szene der 60er Jahre. In den 70er und 80er Jahren begab er sich auf einen wilden 10-Jahres-Trip. Er starb fast, kam zurück. Wurde clean und wurde zu einem Charakterdarsteller, der in fünf Filmen pro Jahr mitspielte. Ohne dabei den Glanz in seinen Augen oder das Gefühl von Gefahr oder Unberechenbarkeit zu verlieren, das sich immer um ihn herum sammelte.“

Die erste Single des Albums, „Hopper’s On Top (Genius)“, die am 10. Januar erscheint, zeigt Hopper in einem entscheidenden Moment seiner Karriere, als der Schauspieler – nach einer Reihe von Nebenrollen in Klassikern wie „Cool Hand Luke“ und „True Grit“ – hinter der Kamera stand, um bei dem bahnbrechenden Gegenkultur-Hit Easy Rider von 1969 Regie zu führen.

Eine menschliche Seele auf dem Planeten Erde

„Es beginnt in seiner Kindheit und endet am Morgen nach seinem Tod. Und ich darf auf dem Weg dorthin eine Menge sagen. Nicht nur über Dennis. Sondern über das ganze seltsame Abenteuer, eine menschliche Seele auf dem Planeten Erde zu sein“, fügte Scott über das Konzeptalbum hinzu.

Auf dem „seltsamen Abenteuer“ werden die Waterboys von Gästen wie Springsteen („Ten Years Gone“), Apple („Letter From An Unknown Girlfriend“), Steve Earle (der Album-Opener „Kansas“), Dawes‘ Taylor Goldsmith („I Don’t Know How I Made It“), dem britischen Künstler Barny Fletcher („The Tourist“) und der Nashville-Sängerin Anana Kaye („Katherine“) sowie Sugarfoot, Patti Palladin und den Go-Go’s Kathy Valentine begleitet.

„Life, Death and Dennis Hopper“ ist das erste Album der Waterboys seit ‚All Souls Hill‘ aus dem Jahr 2022 und das insgesamt 16. Studioalbum, eine Serie, die vor über 40 Jahren mit ihrem selbstbetitelten Debütalbum von 1983 begann.

Life, Death and Dennis Hopper Titelliste

Kansas (featuring Steve Earle)

Hollywood’55

Live In The Moment, Baby

Brooke / 1712 North Crescent Heights

Andy (A Guy Like You)

The Tourist (featuring Barny Fletcher)

Freaks On Wheels

Blues For Terry Southern

Memories Of Monterey

Riding Down To Mardi Gras

Hopper’s On Top (Genius)

Transcendental Peruvian Blues

Michelle (Always Stay)

Freakout At The Mud Palace

Daria

Ten Years Gone (featuring Bruce Springsteen)

Letter From An Unknown Girlfriend (featuring Fiona Apple)

Rock Bottom

I Don’t Know How I Made It (featuring Taylor Goldsmith)

Frank (Let’s Fu*k)

Katherine (featuring Anana Kaye)

Everybody Loves Dennis Hopper

Golf, They Say

Venice, California (Victoria)/The Passing Of Hopper

Aftermath