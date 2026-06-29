Bruno Mars im Club 808: Heute wieder Aftershow?

Bruno Mars einmal live zu sehen ist für viele Fans wohl der größte Traum – weshalb sie bereit sind, aus ganz Deutschland nach Berlin zu reisen, um ihn am Freitag, den 26. Juni, im Konzert zu erleben. Man schwitzt in der Bahn das mühevoll zusammengestellte rote Outfit durch, nur um bei Ankunft festzustellen, dass die Karten für 170 Euro so weit von Bruno entfernt sind wie der Mars selbst. Dabei hätte es so einfach sein können: einfach einen Tisch im Berliner Club reservieren, zusehen, wie die bestellten Flaschen präsentiert werden, und eine eiskalte Wodka-Red-Bull-Mischung gegen die Hemmungen trinken. Am Freitagabend kam Bruno Mars im Zuge der offiziellen Afterparty ins 808 – und Clubbesucher konnten ihn näher sehen als die Front Row des Golden Circle es je erträumen konnte.

Doch was hat Bruno Mars mit einer der berühmtesten Drum Machines der Welt zu tun? Für manche kaum zu glauben, dass der Megapopstar nach einem randvollen Stadionkonzert in einen kleinen Club in Charlottenburg absteigt. Dort feierten zwar ebenfalls Größen wie Apache 207, Central Cee oder Burna Boy – aber Bruno Mars? Die „Romantic Tour“ beinhaltet zwar eher Bongos als 808s, dennoch konnten Fans am Freitagabend „Locked Out of Heaven“ voller Inbrunst mit the man himself singen.

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Einfach mehr trinken

Na toll: Da gibt man schon 170 Euro für ein Bruno-Mars-Ticket aus, nur um quer übers Olympiastadion die Pixel auf einer Leinwand zu betrachten, und hätte sich stattdessen einfach einen Tisch im 808 reservieren müssen. Immerhin beträgt der Mindestverzehr an einem Tisch im besagten Etablissement pro Person zwischen 150 und 200 Euro – aber Bruno Mars sieht man dabei trotzdem. Nun sei es den 808-Besuchern gegönnt.

Doch nicht nur am Freitag trat ein Act der Show bei einer Afterparty auf. Am Sonntag, den 28. Juni, konnte man DJ PEE .WEE im Maaya dabei zusehen, wie er seinen phänomenalen Pre-Act weiter ausbaute. Anderson .Paak, der hinter dem Alias steckt, dürfte gut gelaunt gewesen sein – hatte er doch beim Konzert bei über 35 Grad noch ein Bier geext. Berlin bot somit an einem Wochenende gleich zweimal eine Afterparty mit offiziellen Show-Acts.

Was passiert am Montag?

Während sich Ticketkäufer am Montag auf etwas mildere Temperaturen freuen können, verläuft dafür auch der Abend etwas ruhiger. Es sind keine offiziellen Aftershows für Montag angekündigt, was die Frage aufwirft, ob Bruno Mars beim allgemeinen Deutschland-Trikot-Tragen doch eine Liebe zu unserer Nationalmannschaft rund um Nagelsmann aufgebaut hat. Denn direkt nach seiner Show um 22:30 Uhr beginnt das erste KO-Runden-Spiel von Deutschland bei der diesjährigen WM. Doch ob es damit zusammenhängt oder schlicht damit, dass selbst in Berlin die arbeitende Bevölkerung keine Zeit hat, nach einem Konzert an einem Montagabend bis in die Puppen zu feiern – wer sich offizielle Tickets für das Bruno-Mars-Konzert gesichert hat, kann vermutlich auch ohne Afterparty glücklich nach Hause gehen. Soweit die Bahn denn fährt.