Bruno Mars in Berlin: Die besten Plätze bei der Hitze im Olympiastadion

Bruno Mars kommt nach Berlin – nicht für ein oder zwei, sondern gleich drei Konzerte, die am 26., 28. und 29. Juni im Olympiastadion stattfinden. Der Weltstar ist mit seinem neuen Album „The Romantic“ auf Tour, und Fans weltweit freuen sich auf heiße Moves zu seinen größten Klassikern. Es gibt allerdings ein Problem – und das ist nicht der Terminkonflikt des Montagskonzerts mit dem Achtelfinale Deutschlands. Es wird heiß. Also so richtig heiß. Am Sonntag sollen die Temperaturen auf bis zu 40 Grad klettern, was das Samba-Tanzen zu „Risk It All“ zu einer schweißtreibenden Angelegenheit macht.

Da die Konzerte unter freiem Himmel stattfinden, ist nicht nur Sonnencreme gefragt. Es stellt sich die Frage: Wo sind eigentlich die besten Plätze, um nicht in der Berliner Hitze zu krepieren?

Welche Plätze bieten Schatten?

Zunächst die gute Nachricht: Alle Ränge – sowohl Ober- als auch Unterring – sind überdacht. Mit 68 Metern Überdachung über die Sitzplätze hinaus darf je nach Sonneneinstrahlung mit Schatten gerechnet werden. Die schlechte Nachricht: Der Innenraum ist komplett offen und bietet keinen Schatten. Da Bruno Mars erst gegen 20:15 Uhr erwartet wird, bekommt man zwar nur noch die letzten Sonnenstrahlen ab – bei den Vorprogrammen von DJ Pee .Wee und Victoria Monét wird jedoch nicht nur musikalisch ordentlich eingeheizt.

Wer sich noch Tickets ergattern kann, sollte auf Folgendes achten: Die Sonne geht erst gegen 21:30 Uhr unter, steht abends also sehr tief und strahlt von Nordwesten quer durchs offene Stadiondach. Da das Stadion auf der Ost-West-Achse steht, gilt: Die West-Nordwestseite ist am stärksten beschattet, weil die Sonne im Rücken liegt. Die Ost- und Südosttribüne hingegen wird am stärksten bestrahlt. Wer zu den feierfreudigen Stehplatzbesuchern gehört, dem hilft nur eines: Wasser.

Was darf ins Stadion mitgebracht werden?

Zum Glück lässt Veranstalter und Stadion die Besucher dabei nicht im Stich. Damit Bruno Mars nicht plötzlich vor einer ächzenden Menschenmenge auftritt, erlaubt der Einlass Wasser in weichen Plastikflaschen bis zu einem Liter. Zudem dürfen mitgebrachte Flaschen kostenlos aufgefüllt werden. Empfohlen wird außerdem, Sonnenschutz aufzutragen und an eine Kopfbedeckung zu denken – besonders für Besucher im Innenraum. Wer einen Handventilator zu Hause hat, darf diesen ebenfalls mitnehmen – für die Illusion einer Meeresbrise im vollgepackten Stadion. Ist die Checkliste abgehakt und das Outfit angezogen, bleibt nichts weiter, als mit tausend anderen Leuten „I think I wanna marry you!!!“ Richtung Bühne zu krakeelen.