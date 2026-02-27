Bryan Adams live 2026: Tickets, Termine, Vorverkauf

Bryan Adams kommt im Herbst 2026 nach Deutschland. Der Rockmusiker macht Station in Rostock, Berlin, Köln, München, Nürnberg, Bremen, Hamburg, Leipzig und Mannheim, ist unterwegs vom s30. September bis 12. Oktober. Motto der Tournee: „Roll with the Punches.“ Der Vorverkauf hat bereits begonnen.

BRYAN ADAMS

Roll With The Punches Tour 2026

30.09.2026 Rostock, StadtHalle

02.10.2026 Berlin, Uber Arena

03.10.2026 Köln, Lanxess Arena

05.10.2026 München, Olympiahalle

06.10.2026 Nürnberg, PSD Bank Nürnberg Arena

08.10.2026 Bremen, ÖVB-Arena

09.10.2026 Hamburg, Barclays Arena

10.10.2026 Leipzig, Quarterback Immobilien Arena

12.10.2026 Mannheim, SAP Arena

PayPal Prio Tickets:

Mi., 25.02.2026, 10:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

www.paypalpriotickets.de/

Telekom Prio Tickets:

Mi., 25.02.2026, 10:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

www.magentamusik.de/prio-tickets

Ticketmaster Presale:

Do., 26.02.2026, 10:00 Uhr (Online-Presale, 24 Stunden)

www.ticketmaster.de/presale

Allgemeiner Vorverkaufsstart:

Fr., 27.02.2026, 10:00 Uhr

www.livenation.de/artist-bryan-adams-1392

www.ticketmaster.de

Ticket-Hotline: 01806 – 999 0000 (Mo-Fr 8-22 Uhr / Wochenende u. Feiertage 9-20 Uhr)

(0,20 Euro/Anruf aus dem dt. Festnetz, max. 0,60 Euro/Anruf aus dem dt. Mobilfunknetz)

www.eventim.de

Ticket-Hotline: 01806 – 57 00 00

(0,20 Euro/Anruf aus dem dt. Festnetz, max. 0,60 Euro/Anruf aus dem dt. Mobilfunknetz)

Wie Bryan Adams Rammstein vom „Zeit“-Album-Motiv überzeugte

Adams ist bekanntermaßen auch ein sehr guter Fotograf. Zu den Kollegen, die er ablichtete, gehören Rammstein. In unserem Interview gab Adams zu Protokoll, dass er für die Wahl des Motivs des jüngsten Albums der Band, „Zeit“ von 2022, mitverantwortlich sei. Till Lindemann habe anscheinend ein wenig überzeugt werden müssen; Adams ließ ihn und die anderen Rammsteiner den Trudelturm auf- und ablaufen. Auszug aus unserem Interview.

„Mann, das ist so gut, das hätte ich gerne für mein eigenes Albumcover“

Zu Berlin haben Sie einen besonderen Bezug. Sie sind Mitbegründer des Zoo Magazine, für das sie auch heute noch fotografieren. Sie haben auch die Spreehalle in einen Kunstraum verwandelt.

Ja, da gibt es eine besondere Verbindung, ich habe Berlin immer geliebt. Ich war hier, als die Mauer fiel, einfach, um das Gefühl zu spüren. Das letzte Mal, als ich in Berlin war, habe ich das Fotoshooting für Rammsteins Album „Zeit“ gemacht. Als wir das Cover gemacht haben, meinte ich zu Till Lindemann: „Siehst du den Turm da drüben? Der ist euer Albumcover!“ Er meinte nur: „Hm, ja, vielleicht“. Ich brachte die Band dazu, darauf herumspazieren. Ich dachte nur: „Mann, das ist so gut, das hätte ich gerne für mein eigenes Albumcover“.

Sie haben mal gesagt, das was Sie an der Fotografie am meisten fasziniert, ist der gemeinschaftliche Aspekt.

Absolut, ich liebe den Teamaspekt. Darum spiele ich auch gerne in Bands, darum arbeite ich gerne mit anderen Songwritern. Gerade bei Modefotografie kommst du um ein gutes Team gar nicht herum. Man braucht Stylisten, die wissen, was sie tun, und Leute, die das die ganze Zeit machen, denn wenn ein Aspekt falsch ist, kann das die ganze Sache verderben.