Bryan Adams live in Berlin: Tickets, Support, Zeiten, Anfahrt, Wetter

„I’m gonna run to you“. Ja, zum IFA Sommergarten auf dem Berliner Messegelände werden wohl einige rennen, um Bryan Adams live zu sehen. Bisher Unentschlossene haben aber immer noch eine Chance für die heutige Show, am 05. September 2024, Tickets zu bekommen. Alles, was ihr zu dem Konzert des Kanadiers wissen müsst, könnt ihr hier nachlesen.

Tickets

Auf Eventim gibt es Stehplatztickets in drei verschiedenen Kategorien: Im normalen Bereich (72,25 €), Silver (86,25 €) oder Golden Circle (108,25 €) direkt an der Bühne. Wer sich bis jetzt noch nicht entschieden hat, sollte die Chance nutzen, da es in den letzten Tagen eine erhöhte Anfrage gab.

Zeiten

Laut offizieller IFA-Webseite beginnt das Konzert um 18:30. Support-Acts werden auf Adams‘ Homepage nicht erwähnt, weshalb es zügig losgehen dürfte.

Anfahrt

Der IFA-Sommergarten ist auf dem Messegelände B und am besten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Entweder nimmt man die S41, 42, 46 bis Messe Nord/ICC oder S5, 7, 75, 41, 42,46 bis Westkreuz. Mit der U-Bahn-Linie U2 steigt man am Kaiserdamm aus. Die Busse 104, 218, 349 fahren bis zum Messedamm, die Busse 139 und X49 bist S Messe Nord/ICC. Nachtbusse (N2) fahren vom U-Bahnhof Kaiserdamm aus.

Wetter

Der Open-Air-Auftritt findet unter heißen Temperaturen zwischen 28 und 30 Grad statt. Besucher:innen sollten ausreichend Wasser trinken und sich eincremen. Ein bisschen Abkühlung während des Konzerts dürfte der um viertel vor Acht einsetzende Sonnenuntergang bringen. Regenschauer gelten als unwahrscheinlich.