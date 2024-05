Bryan Adams eröffnet am 05. September die diesjährige IFA Sommergarten-Konzertreihe unter dem Berliner Funkturm. Tickets sind ab sofort im Rahmen eines exklusiven eventim.de-Presales erhältlich, der reguläre Vorverkauf startet am 29. Mai 2024 um 10 Uhr (die Konzerttickets beinhalten zusätzlich den Eintritt zur IFA am Veranstaltungstag).

Bryan Adams im IFA Sommergarten 2024

05.09.2024 Berlin – IFA Sommergarten Berlin (unter dem Berliner Funkturm)

Einlass: 17:00 Uhr | Beginn: 18:30 Uhr

Tickets für den Konzertevent mit Bryan Adams am 5. September sind ab sofort im Rahmen eines eventim.de-Presales ab 75 € (zzgl. Gebühren) erhältlich. Ab Mittwoch, den 29. Mai, um 10 Uhr gibt es die Karten zudem an allen bekannten CTS-VVK-Stellen, unter der Hotline 01806 – 570070 (0,20 €/Anruf inkl. MwSt. aus allen dt. Netzen) sowie auf fkpscorpio.de.

Bryan Adams live – wir berichteten

Bryan Adams hat für Oktober 2024 fünf Konzerte in Deutschland angekündigt. Der kanadische Rockstar, jüngst auf dem Digital Exclusive Cover des ROLLING STONE, kommt nach Düsseldorf, Hamburg, Frankfurt, Stuttgart und Leipzig, auf „So Happy It Hurts“-Tournee.

Update 18. März 2024:

Ein Zusatzkonzert für München:

04.11.2024 München Olympiahalle NEU

Vorverkaufsinfo für das Zusatzkonzert in München:

BRYAN ADAMS

SO HAPPY IT HURTS TOUR

05.10.2024 Düsseldorf PSD Bank Dome

06.10.2024 Hamburg Barclays Arena

08.10.2024 Frankfurt Festhalle

09.10.2024 Stuttgart Hanns-Martin-Schleyer-Halle

10.10.2024 Leipzig QUARTERBACK Immobilien ARENA

04.11.2024 München Olympiahalle NEU

Wie Bryan Adams Rammstein vom „Zeit“-Album-Motiv überzeugte

Für unsere Digital Exclusive Coverstory haben wir Bryan Adams in Berlin zu einem ausführlichen Gespräch getroffen. Der kanadische Rockmusiker erzählte uns von den Anfängen seiner Karriere, dem Aufstieg zum Weltstar mit dem „Robin Hood“-Song „(Everything I Do) I Do It For You“ 1991 und seinem Neubeginn als Künstler ohne Major-Plattenfirma im Rücken.

Adams ist bekanntermaßen auch ein sehr guter Fotograf. Zu den Kollegen, die er ablichtete, gehören Rammstein. In unserem Interview gab Adams zu Protokoll, dass er für die Wahl des Motivs des jüngsten Albums der Band, „Zeit“ von 2022, mitverantwortlich sei. Till Lindemann habe anscheinend ein wenig überzeugt werden müssen; Adams ließ ihn und die anderen Rammsteiner den Trudelturm auf- und ablaufen. Auszug aus unserem Interview:

Zu Berlin haben Sie einen besonderen Bezug. Sie sind Mitbegründer des Zoo Magazine, für das sie auch heute noch fotografieren. Sie haben auch die Spreehalle in einen Kunstraum verwandelt.

Ja, da gibt es eine besondere Verbindung, ich habe Berlin immer geliebt. Ich war hier, als die Mauer fiel, einfach, um das Gefühl zu spüren. Das letzte Mal, als ich in Berlin war, habe ich das Fotoshooting für Rammsteins Album „Zeit“ gemacht. Als wir das Cover gemacht haben, meinte ich zu Till Lindemann: „Siehst du den Turm da drüben? Der ist euer Albumcover!“ Er meinte nur: „Hm, ja, vielleicht“. Ich brachte die Band dazu, darauf herumspazieren. Ich dachte nur: „Mann, das ist so gut, das hätte ich gerne für mein eigenes Albumcover“.

Sie haben mal gesagt, das was Sie an der Fotografie am meisten fasziniert, ist der gemeinschaftliche Aspekt.

Absolut, ich liebe den Teamaspekt. Darum spiele ich auch gerne in Bands, darum arbeite ich gerne mit anderen Songwritern. Gerade bei Modefotografie kommst du um ein gutes Team gar nicht herum. Man braucht Stylisten, die wissen, was sie tun, und Leute, die das die ganze Zeit machen, denn wenn ein Aspekt falsch ist, kann das die ganze Sache verderben.

Der Trudelturm

Der Trudelturm, rund 20 Meter hoch, steht im Berliner Ortsteil Adlershof und ist ein technisches Baudenkmal aus der Luftfahrtforschung, errichtet 1934 bis 1936. Der Turm stellte einst eine technische Innovation dar, mit der erstmals der Zustand des Trudelns im Labor simuliert werden konnte. Solche Versuche halfen, die komplexen Prozesse beim Trudeln besser zu verstehen: etwa wie führerlos zur Erde „torkelnde“ Flugzeuge abzufangen und wieder zu beherrschen sind. Auf dem „Zeit“-Cover laufen die Bandmitglieder die Außentreppe des Trudelturms herunter.