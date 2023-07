Bryan Adams während „Summer of ’69“-Hit von Bühnencrasher belästigt

Foto: Harry How. All rights reserved.

Derzeit ist es zum Trend geworden, Sänger:innen während ihrer Shows mit Gegenständen zu bewerfen oder während der Performance auf die Bühne zu klettern. Nun erwischte es auch Bryan Adams auf seiner „So Happy It Hurts“-Tour.

Fan stürmt die Bühne

Während Bryan Adams’ Auftritt in Salt Lake City sprang ein Fan auf die Bühne und unterbrach den Auftritt des kanadischen Rockers. Adams stimmte gerade seinen Hit „Summer of ’69“ an, als ein junger Mann in einem weißen Hemd auf die Bühne kletterte und dem Sänger das Mikrofon wegschnappte. Wie in einem von Fans gefilmten Video zu sehen ist, entfernte sich Adams daraufhin und lies den Mann die ersten Zeilen des Songs singen. Die Sicherheitskräfte waren schnell zur Stelle und entfernten den Crasher von der Bühne. Anschließend machte Adams dort weiter, wo der Mann aufgehört hatte und beendete den Song.

Das Videos des Vorfalls ging später auf den sozialen Medien viral – und Fans lobten Adams Umgang mit dem Crash. Auch der Sänger kommentierte das Ereignis auf Twitter mit „Bühnenabsturz NICHT empfohlen“ und erklärte auch auf Instagram, dass er es eher mit Humor sieht: „Manchmal muss man einfach lachen…“.

Neben Fans, die während des Auftritts ihres Idols auf die Bühne steigen, gibt es auch immer mehr Zwischenfälle, in denen die Künstler:innen mit Gegenständen beworfen werden. So warf ein Fan während eines Bebe-Rexha-Konzerts das Handy in Richtung Bühne – und traf dabei das Auge der Sängerin. Auch Künstler:innen wie Taylor Swift, Harry Styles, Lil Nas X oder Pink fielen dem „Trend“ bereits zum Opfer. Dabei variieren die Gegenstände von Wasserflaschen bis hin zu Sexspielzeug oder der Asche der eigenen Mutter.