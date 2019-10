ROLLING STONE präsentiert: Bryan Ferry auf Tour 2020

Das wird Sie auch interessieren





Seine fünf Konzerte im Mai und Juni 2019 waren restlos ausverkauft, jetzt hat Bryan Ferry seine erneute Rückkehr nach Deutschland angekündigt. Der Roxy-Music-Gründer wird die größten Hits seiner Karriere ein weiteres Mal hierzulande präsentieren.

Diesmal in drei außergewöhnlichen Spielstätten: Bryan Ferry spielt mit Band am 28. Juli 2020 in Köln auf dem Roncalliplatz am Dom, am 30. Juli 2020 in Salem auf dem Schloss Open Air und am 1. August 2020 in Schwetzingen im Schlossgarten. Präsentiert von ROLLING STONE.

Di 28.07.20 Köln / Roncalliplatz

Do 30.07.20 Salem / Schloss Open Air

Sa 01.08.20 Schwetzingen / Schlossgarten

Ab 30. Oktober 2019 – 10:00 Uhr gibt es bei MyTicket und Presale-Tickets. Der allgemeine Vorverkauf beginnt am 1. November 2019 um 10.00 Uhr. Tickets sind unter myticket.de sowie telefonisch unter 01806 – 777 111 (20 Ct./Anruf – Mobilfunkpreise max. 60 Ct./Anruf) und bei den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.