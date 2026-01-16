BTS erklärt: Die Bedeutung des Albumtitels „Arirang“

BTS geben den Titel ihres Comeback-Albums bekannt. Das mit Spannung erwartete Album, das erste Studioalbum der Gruppe seit „Be“ aus dem Jahr 2020, wird Arirang heißen. Der Name stammt von einem traditionellen koreanischen Volkslied, das sowohl in Korea als auch weltweit bekannt ist.

Bedeutung des Albumtitels Arirang

Das Lied wird seit Langem mit Gefühlen von Verbundenheit, Distanz und Wiedersehen in Verbindung gebracht. Laut Pressemitteilung handelt es sich bei dem Album um ein zutiefst reflektierendes Werk, das die Identität und die Wurzeln von BTS erkundet.

In der Pressemitteilung heißt es weiter, dass sich die Band bewusst für diesen Titel entschieden habe, weil die emotionale Tiefe von „Arirang“ – Sehnsucht, Verlangen und der Rhythmus des Lebens – stark mit ihrer aktuellen Reise als Gruppe resoniert. Das neue Album greift universelle Emotionen wie Sehnsucht und Liebe auf. Es soll beim weltweiten Publikum als zeitloses Vermächtnis über Generationen und Kulturen hinweg wirken.

Zur Ankündigung erschienen digitale Werbetafeln mit dem Logo des neuen Albums in zahlreichen Metropolen. Darunter New York, Tokio, London und Paris.

Veröffentlichungstermin und Fan-Hinweise

Wie bereits zuvor angekündigt, wird „Arirang“ am 20. März erscheinen. Noch vor der offiziellen Bestätigung hatten die sieben Mitglieder ihre Rückkehr mit handgeschriebenen Nachrichten an ausgewählte Fans zum Neujahrsfest angedeutet. In diesen Briefen spielten sie auf ein baldiges Wiedersehen mit ihrer treuen ARMY-Fangemeinde an. Und notierten kryptisch das Datum 20. März 2026.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Wir haben ernster gewartet als jeder andere“, schrieb RM. „Das Jahr, auf das wir gewartet haben, ist endlich da“, ergänzte Jimin. „2026 werden wir noch mehr schöne Erinnerungen schaffen. Freut euch darauf“, sagte V.

Arbeit am Album und musikalischer Ansatz

Die Band arbeitet seit Juli wieder gemeinsam im Studio und versprach ein Album, das die Gedanken und Ideen jedes einzelnen Mitglieds widerspiegelt. Bereits im vergangenen Jahr erklärten BTS, sie würden sich dem neuen Werk mit derselben Haltung nähern wie zu Beginn ihrer Karriere.

Gleichzeitig kündigte die Gruppe an, parallel zum Album eine Welttournee zu planen. Man wolle Fans auf der ganzen Welt besuchen und hoffe, dass die Vorfreude ebenso groß sei wie bei ihnen selbst.

Welttournee 2026 bis 2027

Zur Unterstützung des Albums markieren BTS ihre Live-Rückkehr mit einer umfangreichen Tournee, die im April startet und bis März 2027 laufen soll. Weitere Termine sollen noch bekannt gegeben werden. Der Auftakt der BTS-Welttournee ist für den 9. April in Goyang, Südkorea, geplant.

Die Band wird in jeder Stadt mehrere Abende spielen. Geplante Stationen sind unter anderem Tokio, Mexiko-Stadt, Las Vegas, Busan, London, Paris, Chicago, Toronto, East Rutherford, Buenos Aires, Sydney, Bangkok, Hongkong und Manila. In München geben BTS ihre einzigen zwei Deutschlandkonzerte.