Das Jahr von BTS: Alles über das große Comeback der Band

Mehr als fünf Jahre sind vergangen, seit BTS ein vollständiges Studioalbum veröffentlicht haben. Im März 2022 kündigte die Band eine längere Pause an, um den Mitgliedern Zeit für Soloprojekte und den verpflichtenden Militärdienst in Südkorea zu geben.

Die Rückkehr nach fünf Jahren Pause

In dieser Zeit wurden die ARMY mit Veröffentlichungen aller sieben Mitglieder versorgt: „Layover“ (V, 2023), „D-Day“ (Suga, 2023), „Happy“ (Jin, 2024) und „Echo“ (Jin, 2025), „Golden“ (Jungkook, 2023), „Indigo“ (RM, 2022) und „Right Place, Wrong Person“ (RM, 2024), „Face“ (Jimin, 2023) und „Muse“ (Jimin, 2024) sowie „Jack in the Box“ (J-Hope, 2022) und „Hope on the Street Vol. 1“ (J-Hope, 2024).

Während die Band die Gelegenheit nutzte, ihre individuellen Sounds und kreativen Identitäten zu erkunden, ist der Wunsch groß, wieder gemeinsam zu arbeiten. 2026 will BTS verlorene Zeit aufholen – mit der Veröffentlichung ihres zehnten Studioalbums, einem bislang unbetitelten Werk, das voraussichtlich am 20. März erscheint.

Weniger als einen Monat später startet eine umfangreiche Welttournee, die die Band fast ein ganzes Jahr unterwegs halten wird. „Das Jahr, auf das wir gewartet haben, ist endlich da“, schrieb Jimin am 1. Januar in einer Nachricht an die Fans. Hier ist alles, was bisher über das lang erwartete Comeback von BTS bekannt ist – vom Album bis zur Tour.

Beginn der Albumarbeit im Juli 2025

ARMY erwarten das nächste BTS-Album seit der ersten Andeutung im Juli 2025. „Wir werden im kommenden Frühjahr ein neues BTS-Album veröffentlichen. Ab Juli werden alle sieben von uns eng zusammen an neuer Musik arbeiten“, erklärte die Gruppe damals. „Da es ein Gruppenalbum ist, wird es die Gedanken und Ideen jedes Mitglieds widerspiegeln.“

BTS betonten, dass sie sich dabei treu bleiben wollen: „Wir gehen an das Album mit derselben Haltung heran wie zu Beginn unserer Karriere.“ Gleichzeitig kündigten sie eine Welttournee an: „Wir werden Fans auf der ganzen Welt besuchen. Wir hoffen, ihr seid genauso aufgeregt wie wir.“

„Die Musik wird wirklich großartig“

„Vor allem wird die Musik wirklich großartig“, schrieb RM im November 2025 in einem Beitrag auf X an die ARMY. „Alle arbeiten hart. Freut euch darauf. 2026 Bulletproof Army Fighting.“ Bereits im August hatte er erklärt, man arbeite „mit großer Sorgfalt“ an neuer Musik. „Mit diesen Freunden gemeinsam etwas zu schaffen, dafür werde ich mich diesem Moment voll widmen“, sagte er. „Es ist unser nächstes Album. Ich suche danach, was aus mir wird – etwas, das ich zu lange vergessen habe.“

Im Dezember erklärte Jungkook gegenüber Elle Korea, dass gute Musik für ihn weiterhin „ein Song mit einer guten Botschaft und guten Texten“ sei. „Musik, die Jahreszeiten und Genres überdauert und jedem Kraft geben kann.“ Gleichzeitig betonte er die Bedeutung des Comebacks: „Ich glaube, dieser Frühling wird wichtiger denn je. Ich hoffe aufrichtig, dass ihr alle einen sicheren und schönen Frühling habt.“

Start der Welttournee im April

Der Auftakt der BTS-Welttournee ist für den 9. April im Goyang Stadium in Südkorea geplant. Vollständige Details zu allen Veranstaltungsorten stehen noch aus, doch erste Termine reichen bereits bis März 2027. Weitere Daten sollen folgen.

Die letzte Headliner-Tour der Band war „BTS Permission to Dance On Stage“ (2021–2022). Während der Pause gingen Jin, J-Hope und Suga auf Solotourneen. Im Konzertfilm „RunSeokJin_EP.Tour The Movie “sagte Jin: „Ohne meine Mitglieder aufzutreten? Nicht einmal in meinen kühnsten Träumen. Ich war nervös.“ Eine Performance sei ohne ARMY nicht vollständig, erklärte er: „Es ist der Jubel der Menge, der mich antreibt.“

Weitere Solo-Veröffentlichungen geplant

In einem Interview mit ROLLING STONE UK blickte Jungkook nicht nur auf das nächste BTS-Album, sondern auch auf seine Solokarriere. „Ich freue mich sehr auf das nächste BTS-Album, auf die Promotion mit den Mitgliedern und darauf, ARMY wiederzusehen“, sagte er. Gleichzeitig wolle er sich als Solokünstler weiterentwickeln, besonders im Street Dance.

„Während meiner Zeit im Militär konnte ich nicht an Musik arbeiten, selbst wenn ich wollte. Das hat eine große Sehnsucht aufgebaut“, fügte er hinzu. J-Hope berichtete, dass die Mitglieder ihre Solosongs untereinander teilten. „Ich habe den Song allen Mitgliedern vorgespielt“, sagte er. „Ich war sehr glücklich, dass es allen gefallen hat.“

Alle Wege führen zurück zu BTS

Die Soloarbeiten dienen letztlich ARMY und BTS. „Um als Team gesund Musik zu machen, durchlaufen wir alle persönliches Wachstum“, sagte J-Hope in der Zach Sang Show. „Wenn wir nach unseren eigenen Wegen wieder zusammenkommen, geben uns diese Erfahrungen neue Kraft und Energie. Und das ist jetzt sehr nah.“