BTS kündigen globales Live-Screening des Heimspiels ihrer „Arirang“-Welttour an

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BTS bringen ihre „Arirang“-Welttour für eine einzige Nacht auf die große Leinwand – mit einem Live-Screening ihres Heimspiels in Busan, Südkorea.

Der Event ist für den 13. Juni geplant – dem offiziellen Jubiläumsdatum von BTS – und findet im Busan Asiad Municipal Stadium statt. „BTS World Tour ‚Arirang‘ in Busan: Live Viewing“ wird über Trafalgar Releasing weltweit live in Kinos übertragen.

Tickets sind ab dem 28. Mai erhältlich. Weitere Informationen, darunter eine Liste der teilnehmenden Kinos, gibt es auf der offiziellen BTS-Live-Viewing-Website.

Heimkehr nach Busan

Das Konzert ist der erste Auftritt der ROLLING-STONE-Coverstars in ihrem Heimstadion seit 2022 – die Gruppe kehrt nach ihrem obligatorischen Militärdienst an den vertrauten Ort zurück.

„Wir sind stolz darauf, unsere Rolle bei BTS‘ Comeback des Jahrzehnts mit diesem Live-Viewing aus Busan fortzuführen“, erklärte Trafalgar-CEO Marc Allenby in einem Statement. „Dieser besondere Tag fällt auf den Jahrestag des Debüts der Gruppe und gibt Fans auf der ganzen Welt die Möglichkeit zu feiern, wo auch immer sie sich befinden. Gemeinsam mit unseren Kinepartnern freuen wir uns darauf, diesen Event zu einem absoluten Pflichttermin zu machen.“

BTS befinden sich derzeit mitten im nordamerikanischen Abschnitt ihrer „Arirang“-Welttour, der nächste Woche mit vier Abenden im Allegiant Stadium in Las Vegas seinen Abschluss findet. Danach stehen zwei Shows in Busan auf dem Programm, bevor die Gruppe Ende Juni zu einem Europaleg aufbricht. Ein weiterer Nordamerika-Abschnitt beginnt am 1. August mit zwei Nächten im MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey, und endet Anfang September nach vier Shows im SoFi Stadium in Inglewood, Kalifornien.

Die „Arirang“-Welttour zur Unterstützung von BTS‘ aktuellem Album ist derzeit bis zum 14. März angesetzt.