BTS kündigen Sonderauftritt bei den American Music Awards 2026 an

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BTS kommen zu den 52nd American Music Awards. CBS und Dick Clark Productions gaben am Mittwoch bekannt, dass die Supergroup am Memorial Day bei der jährlichen Zeremonie einen Sonderauftritt hinlegen wird.

Es wird eine triumphale Rückkehr: BTS feierten 2017 bei den AMAs ihr US-Fernsehperformance-Debüt und standen 2021 erneut auf der Bühne – in jener Nacht schrieben sie Geschichte, als sie den begehrten Titel Artist of the Year abräumten. Die elfmaligen AMA-Gewinner haben in diesem Jahr die Chance, ihre Trophäensammlung weiter auszubauen: Sie sind in den Kategorien Artist of the Year, Song of the Summer und Best Male K-Pop Artist nominiert.

Im vergangenen Monat starteten BTS ihre umfangreiche „Arirang“-Welttournee zur Unterstützung ihres sechsten Studioalbums „Arirang“ – ihrer ersten LP seit fast vier Jahren, nachdem alle sieben Mitglieder ihren Militärpflichtdienst in Südkorea abgeleistet hatten. Das Album debütierte auf Platz eins der „Billboard“ 200 und erzielte rekordverdächtige Erstverkäufe: 641.000 Exemplare in der ersten Woche – die meisten, die eine Gruppe seit Beginn der Streaming-Erfassung durch „Billboard“ im Jahr 2014 erzielt hat – darunter 532.000 reine Albumverkäufe.

Nummer eins weltweit

Die Lead-Single des Albums, „Swim“, kletterte auf Platz eins der „Billboard“ Hot 100; auf dem „Billboard“ Global 200 hielt sich der Song vier Wochen lang an der Spitze. In diesem Sommer ist die Gruppe außerdem als Co-Headliner der allerersten Halftime Show beim Finale der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2026 im Juli angekündigt – gemeinsam mit Shakira und Madonna.

Die American Music Awards werden am 25. Mai in der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas eröffnet und ab 20 Uhr ET live auf Paramount+ und CBS übertragen. Queen Latifah, die die Show zuletzt vor 30 Jahren moderiert hat, übernimmt erneut das Zepter. Taylor Swift führt das Nominierungsfeld mit acht Nennungen an, darunter Artist of the Year, Album of the Year und Song of the Year. Dicht hinter ihr folgen Sabrina Carpenter, Morgan Wallen, Olivia Dean und Sombr mit je sieben Nominierungen.

Auftritte sind unter anderem von Lifetime-Achievement-Award-Empfänger Billy Idol, International-Artist-Award-of-Excellence-Empfängerin Karol G, Hootie and the Blowfish, Katseye, Keith Urban, Maluma, den Pussycat Dolls und Busta Rhymes, Riley Green, Sombr, Teddy Swims, Teyana Taylor, Twenty One Pilots und weiteren Künstlern geplant.

Dick Clark Productions gehört zu Penske Media Corp., dem Mutterkonzern von ROLLING STONE.