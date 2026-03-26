BTS performen „Swim“ im Guggenheim Museum bei „Fallon“

BTS haben gestern Abend „The Tonight Show“ übernommen – als musikalische Gäste und für ein langes Gespräch mit Moderator Jimmy Fallon. Statt aus dem Studio der Late-Night-Show zu performen, verwandelte die Band das New Yorker Guggenheim Museum in ihre Bühne und präsentierte dort einen Track aus ihrem neuen Album „Arirang“.

Die Performance markierte das TV-Debüt von „Swim“, einer nachdenklichen Nummer mit treibendem Beat. Die Bandmitglieder traten zunächst auf verschiedenen Ebenen des Guggenheims auf, bevor sie sich auf einer runden Bühne im Erdgeschoss des Museums zusammenfanden.

Vor der Performance setzten sich BTS mit Fallon zusammen, um über ihr Album, die Bedeutung einiger ihrer Songs und das zu sprechen, was sie während der Pause aneinander vermisst hatten. Fallon eröffnete das Gespräch mit der Frage, wie es sich angefühlt habe, als die sieben Mitglieder wieder zusammenkamen. „Endlich!“, riefen mehrere Sänger wie aus einem Mund.

RM über die Zeit beim Militär

„Beim Militär steht die Zeit buchstäblich still“, sagte RM. „Und danach vergeht sie einfach. Wir können es kaum glauben, dass es schon neun Monate her ist, seit wir alle entlassen wurden.“

„Ich hatte das Gefühl, mit meiner Familie wiedervereint zu sein“, fügte Jin hinzu.

„Arirang“ ist BTS‘ erstes Studioalbum seit 2022. Für die Aufnahmen zogen RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V und Jung Kook gemeinsam nach Los Angeles, wo sie zwei Monate lang zusammen in einem Haus lebten. Es war das erste Mal seit 2019, dass alle sieben wieder unter einem Dach wohnten.

Der Name des Albums

Das Album trägt den Namen eines koreanischen Volkslieds. RM erklärte Fallon: „Ich glaube, es ist das Lied, das die Koreaner am meisten repräsentiert. Es trägt viele Gefühle in sich. Freude. Trauer, Sehnsucht, Melancholie, was auch immer. Widerstand. Wir hoffen einfach, dass unsere neuen Songs genauso universell sein können wie ‚Arirang‘, das traditionelle koreanische Lied.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Fallon bat die BTS-Mitglieder, sich einige ihrer Songs anzuhören – darunter „Swim“ und „2.0“ – und deren Bedeutung zu erläutern.

Über „Swim“ sagte J-Hope: „Ich glaube, ‚Swim‘ transportiert die Botschaft, die wir in unseren Herzen trugen. Wir spüren, dass das Leben Kämpfe mit sich bringt, die wir jeden Tag überwinden. Menschen fühlen unterschiedliche Lasten und Strömungen im Leben. Aber trotzdem müssen wir weiterschwimmen und vorwärtskommen. Es geht einfach um die Liebe zum Leben selbst.“

Fans stellen ihre Fragen

Später beantwortete die Band Fragen von Fans – darunter, welche Songs sie Neueinsteigern empfehlen würden und ob die anderen Musiker Jins Theorie zustimmen, dass Menschen zwei Hintern haben.

Am 21. März gab BTS ein kostenloses Konzert auf dem Gwanghwamun-Platz in Seoul, das Netflix als Livestream übertrug. Eine Dokumentation, „BTS: The Return“, erscheint am 27. März auf Netflix und gewährt einen Blick hinter die Kulissen. Am 9. April bricht die Gruppe dann zu einer Welttournee mit 82 Terminen auf, die bis März nächsten Jahres andauern soll. Screenings zweier Konzerte unter dem offiziellen Titel „BTS World Tour ‚Arirang‘ Live Viewing“ sind für den 11. April (das Konzert in Goyang, Südkorea) und den 18. April (Tokio) geplant.