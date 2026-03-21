BTS-Comeback-Konzert bricht Zuschauerrekord in Seoul

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Über 250.000 Fans strömten am Samstag nach Seoul, um BTS‘ Comeback-Show zu erleben – und setzten damit einen neuen Rekord als größtes öffentliches Konzert in der Geschichte Südkoreas.

Nur 22.000 Fans erhielten ein „Golden Ticket“ für die ausgewiesenen Sitzplätze beim ersten vollständigen Auftritt der Gruppe seit vier Jahren. Doch mehr als zehnmal so viele versammelten sich in der Umgebung, um das kostenlose Konzert auf Videoleinwänden zu verfolgen, wie CNN berichtet.

The Comeback Live – Arirang, das zugleich live auf Netflix gestreamt wurde, zeigte die Premierenauftritte von acht Songs aus BTS‘ soeben erschienenem neuen Album „Arirang“ – darunter „Body to Body“, „Aliens“, „Normal“ und „2.0“ – sowie frühere Hits der Gruppe wie „Dynamite“, „Butter“ und „Mic Drop“.

RM trotz Verletzung dabei

Das Konzert fand trotz einer kurzfristigen Verletzung von BTS-Mitglied RM statt, der auf einem Stuhl sitzen musste, während seine Bandkollegen über die Bühne tanzten. Bereits Anfang der Woche hatte BTS‘ Label Big Hit mitgeteilt, RM habe sich „eine Verstauchung des Os naviculare accessorium, einen teilweisen Bänderriss sowie eine Talus-Kontusion (mit Bandschaden und Entzündung)“ zugezogen, und dass „RMs Bühnenperformance einschließlich der Choreografie teilweise eingeschränkt sein wird“.

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Nach der Veröffentlichung ihres fünften Studioalbums „Arirang“ am Freitag stehen für BTS außerdem eine Welttournee mit 82 Terminen ab dem 9. April an. Vor dem Tourstart sind BTS am 23. März auch in den USA beim Spotify x BTS: SWIMSIDE-Event zu sehen – ihr erster Auftritt in den Staaten seit der Pause der Band wegen der südkoreanischen Militärdienstpflicht – sowie ein Besuch bei „The Tonight Show“.