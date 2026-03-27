BTS zeigen mitreißende Performance von „2.0“ bei „Fallon“

BTS legten bei „The Tonight Show“ gleich doppelt nach und performten im Guggenheim Museum einen zweiten Track für die Late-Night-Show. Einen Tag nachdem die Gruppe die Sendung mit einer Performance von „Swim“ und einem ausführlichen Interview mit Jimmy Fallon in Beschlag genommen hatte, lieferten sie eine Darbietung von „2.0“.

Der mitreißende Track stammt von BTS‘ neuem Album „Arirang“. Die siebenköpfige Band sang und tanzte auf dem Boden des Guggenheim, während Fans von den umlaufenden Galerien darüber zuschauten. RM saß dabei für den Großteil der Performance auf einem Hocker – er hatte sich beim Proben für das kürzlich stattgefundene Comeback-Konzert der Gruppe den Knöchel verletzt.

„Arirang“ ist BTS‘ erstes vollständiges Album seit 2022. Für die Aufnahmen zogen RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V und Jung Kook gemeinsam nach Los Angeles, wo sie zwei Monate lang zusammen in einem Haus lebten. Es war das erste Mal seit 2019, dass alle sieben unter einem Dach wohnten.

RM erklärt den Albumtitel

Am Vorabend erklärte RM Fallon, der Titel leite sich vom Namen eines bekannten koreanischen Volkslieds ab. „Ich glaube, es ist das Lied, das die Koreaner am meisten repräsentiert“, sagte er. „Es trägt viele Gefühle in sich. Freude. Trauer, Sehnsucht, Melancholie, was auch immer. Widerstand. Wir hoffen einfach, dass unsere neuen Songs so universell sein können wie das ‚Arirang‘ – dieses traditionelle koreanische Lied.“

Im selben Interview erläuterte V die Bedeutung von „2.0“ und beschrieb den kraftvollen Song als einen, der davon handle, „wer wir heute sind, nach unserer Solo-Reise“. „Wenn wir in ‚2.0′ ‚You know how we do it‘ sagen, kann man es spüren“, fügte er hinzu. „Unser Selbstbewusstsein.“

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Der Dokumentarfilm „BTS: The Return“ ist heute auf Netflix erschienen und gewährt einen Blick hinter die Kulissen von BTS‘ kostenlosem Konzert auf dem Gwanghwamun-Platz in Seoul Anfang dieser Woche, das Netflix live gestreamt hatte. Am 9. April bricht die Gruppe zu einer Welttournee mit 82 Dates auf, die bis März nächsten Jahres laufen soll. Screenings zweier Konzerte unter dem offiziellen Titel „BTS World Tour ‚Arirang‘ Live Viewing“ sind für den 11. April (Konzert in Goyang, Südkorea) und den 18. April (Tokio) geplant.