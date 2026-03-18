BTS: Den 25.3. bitte fett im Kalender markieren

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BTS feiern die Veröffentlichung ihres mit Spannung erwarteten Comeback-Albums „Arirang“ mit einem großen Auftritt im Late-Night-Fernsehen. Die Band wird zwei Songs performen und für ein Interview bei „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon“ Platz nehmen – wenige Tage nach dem Album-Release.

BTS‘ erste „Tonight Show“-Auftritte seit fast fünf Jahren werden am 25. und 26. März ausgestrahlt. Die erste Folge enthält das Interview sowie einen Song, der zweite Auftritt folgt am darauffolgenden Abend. Damit wiederholt die Show das Doppel-Auftritts-Format von 2021, als BTS sowohl „Permission to Dance“ als auch „Butter“ performten.

Um zu verdeutlichen, wie viel Zeit seit dem letzten vollständigen Auftritt von BTS als Band vergangen ist: Ihr bisher letzter Late-Night-Termin war bei James Cordens „The Late Late Show“, die 2023 ihr Finale sendete.

Comeback mit Vollgas

„Arirang“ erscheint am 20. März. Statt die Zeit vor dem Release mit klassischer Promo-Maschinerie zu füllen, lassen BTS erst nach dem Drop richtig die Muskeln spielen. Einen Tag nach der Veröffentlichung geben BTS ein kostenloses Konzert auf dem Gwanghwamun-Platz in Seoul, Südkorea, das weltweit via Netflix gestreamt wird. Am 23. März treten RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V und Jung Kook in New York City bei Spotify x BTS: SWIMSIDE auf – ihr erster US-Auftritt seit fast vier Jahren. Der „Tonight Show“-Termin folgt später in der Woche, und am 27. März feiert eine Dokumentation über die Entstehung des Albums auf Netflix Premiere.

Das Album ist das erste gemeinsame Studiowerk der Band, seit alle Mitglieder ihren Militärdienst in Südkorea abgeleistet haben. BTS werden auf ihrer 82-Show umfassenden Welttournee, die am 9. April beginnt, wieder auf Fans rund um den Globus treffen. Es ist die größte Welttournee, die jemals ein einzelner Künstler aus Südkorea auf die Beine gestellt hat. „Das Wichtigste“, sagte RM gegenüber GQ im ersten gemeinsamen Interview der Gruppe seit der Ankündigung ihrer Pause 2022, „ist einfach, dass wir wieder zusammen hier sind.“