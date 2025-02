„Buffy“-Star Michelle Trachtenberg ist tot

Die US-amerikanische Schauspielerin Michelle Trachtenberg, bekannt aus Serien wie „Buffy – Im Bann der Dämonen“ und „Gossip Girl“, ist US-amerikanischen Medien zufolge im Alter von 39 Jahren verstorben. Sie wurde am Mittwoch (26. Februar) in ihrer Wohnung in New York City tot aufgefunden. Die Polizei geht nach jetzigem Kenntnisstand nicht von Fremdverschulden aus. Weitere Infos zu den Umständen ihres Todes sind bislang nicht bekannt.

In den letzten Monaten hatten Fans ihre besorgniserregenden Instagram-Posts kommentiert, in denen sie deutlich an Gewicht verloren zu haben schien. Trachtenberg versicherte jedoch, dass sie „glücklich und gesund“.

Michelle Trachtenberg begann ihre Schauspielkarriere im Alter von drei Jahren und erlangte Bekanntheit durch ihre Rolle als Dawn Summers in „Buffy – Im Bann der Dämonen“. Später spielte sie die intrigante Rolle der Georgina Sparks in „Gossip Girl“. Zu ihren weiteren Film- und Fernsehprojekten zählen „Harriet, die kleine Detektivin“, „EuroTrip“ und „17 Again“.