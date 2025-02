Erinnerung an Michelle Trachtenberg: SIE war die Heldin von „Gossip Girl“

Für Millennials eines bestimmten Alters war Michelle Trachtenberg eine Konstante. Ob es ihr Filmdebüt in dem Klassiker Harriet the Spy von 1996 war oder ihre Auftritte in The Adventures of Pete & Pete und Buffy the Vampire Slayer. S ie war für Millionen von Menschen, die sie auf der Leinwand sahen, ein Sinnbild für unerschrockene Neugier. Als sich die Nachricht von ihrem Tod im Alter von nur 39 Jahren verbreitete, machte die Flut an Ehrungen deutlich, wie untrennbar viele ihrer geliebten Rollen mit den Kindheitserinnerungen ihrer Fans verbunden waren.

Eine Rolle, die Michelle Trachtenberg übernahm, als sie Anfang zwanzig war, sticht dabei besonders hervor. Georgina Sparks in Gossip Girl . Als Georgina in der ersten Staffel auftauchte, war die Schauspielerin für das jugendliche Publikum der Serie bereits eine etablierte Legende. Aber es war mehr als nur ihr bloßes Aussehen, das Georgina auszeichnete. Trachtenberg stürzte sich mit Freude in die Rolle der besten Bösewichtin der Serie.

Sie verwandelte ihre alte Freundin wieder in ein Partygirl und stiftete Chaos

Georgina wurde als Gegenpol zu einer „geläuterten“ Serena van der Woodsen (gespielt von Blake Lively ) eingeführt. Serena und Georgina waren während ihrer Zeit im Internat in der Schweiz Partyfreundinnen gewesen, bevor sie beide an die Upper East Side zurückkehrten. Georgina war die Art von schlauem, manipulativem, wildem Partylöwen, die eine Serie wie Gossip Girl so spannend und unterhaltsam machte. Sie verwandelte ihre alte Freundin wieder in ein Partygirl und stiftete Chaos in der ohnehin schon angespannten Freundesgruppe.

Georgina war in den ersten sechs Staffeln der Serie der häufigste wiederkehrende Gast. Und jede Handlung wurde noch lächerlicher und übertriebener als die vorherige. Erpressung! Verkleidungen! Vaterschaftstests! Trachtenberg verkaufte jede einzelne mit tadellosem komödiantischem Timing und der perfekt unheimlichen Gehässigkeit, die eine Figur wie Georgina verdient. Sie liefert sogar den kultigsten Satz der Serie. „Nun, du kannst Jesus sagen, dass die Schlampe zurück ist.“

Einer der prägendsten und unvergesslichsten Teenie-Stars ihrer Generation

Es war kein Wunder, dass die Macher der Serie Trachtenberg für die Fortsetzung der Serie im Jahr 2021 zurückholten. Der Sohn ihrer Figur, Milo (Azhy Robertson), ist in der ersten Staffel zu sehen. Aber der eigentliche Anziehungspunkt war das anhaltende Versprechen von Georginas Rückkehr.

Als sie in der zweiten Staffel einen Gastauftritt hat, in einem der letzten Auftritte von Trachtenberg auf der Leinwand, stiehlt sie so viele Szenen wie zu den Glanzzeiten der Serie. Und wenn es nicht schon vor ihrem ersten Auftritt als Georgina Sparks klar war, ist es spätestens jetzt klar, dass Michelle Trachtenberg einer der prägendsten und unvergesslichsten Teenie-Stars ihrer Generation war.