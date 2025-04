Michelle Trachtenberg: Todesursache endgültig geklärt

Die Todesursache von Michelle Trachtenberg steht fest. Sie starb laut Angaben des New Yorker Amts für Gerichtsmedizin (OCME) an den Folgen einer Diabeteserkrankung.

Das OCME stufte Trachtenbergs Tod als natürlichen Tod ein. Und bestätigte gegenüber Rolling Stone, dass die Todesursache nach Auswertung der Laborergebnisse festgestellt worden sei. Trachtenberg starb am 26. Februar im Alter von 39 Jahren.

Die Nachricht kommt, nachdem das OCME zuvor erklärt hatte, dass die Todesursache von Trachtenberg unklar bleiben würde , da die Familie der Schauspielerin aus religiösen Gründen eine Autopsie abgelehnt hatte. Das OCME kam dieser Bitte nach. Weil kein Verdacht auf ein Verbrechen oder eine Straftat im Zusammenhang mit Trachtenbergs Tod bestand. Und stufte den Tod zunächst als „unklar“ ein. Der Gerichtsmediziner änderte diese Einstufung nach den Laborergebnissen. Toxikologische Untersuchungen können ohne Autopsie durchgeführt werden.

„Sie hatte zu kämpfen“

In den Jahren vor ihrem Tod hatten einige Social-Media-Beiträge von Trachtenberg bei ihren Fans Besorgnis über ihren Gesundheitszustand ausgelöst. Im Januar 2024 ging sie darauf ein. Und schrieb auf Instagram: „Ich habe in letzter Zeit mehrere Kommentare zu meinem Aussehen erhalten. Ich habe mich nie einer Schönheitsoperation unterzogen. Ich bin glücklich und gesund.“

Nach ihrem Tod tauchten Berichte auf, dass Trachtenberg kürzlich eine Lebertransplantation erhalten hatte. Eine Quelle berichtete People , dass die Schauspielerin „wirklich sehr krank war und gegenüber ihrem Umfeld offen darüber sprach, wie sehr sie zu kämpfen hatte“.