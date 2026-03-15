„Buffy the Vampire Slayer“-Reboot: Update von Sarah Michelle Gellar

Der „Buffy the Vampire Slayer“-Reboot mit Sarah Michelle Gellar in der Titelrolle wird nicht realisiert. Hulu hat das Projekt abgelehnt – das gab die Schauspielerin am Samstag in den sozialen Medien bekannt.

Der Reboot war im Februar 2025 angekündigt worden, mit Oscar-Preisträgerin Chloe Zhao als Regisseurin und der ursprünglichen „Buffy“-Executive-Producerin Gail Berman an der Spitze. Gellar hatte zunächst gezögert, die Vampirjägerin noch einmal zu verkörpern, stimmte dann aber doch zu, nachdem sie mit dem Autoren-Duo Lilla und Nora Zuckerman zusammengefunden hatte. „Ich verspreche euch: Wir machen diese Show nur, wenn wir wissen, dass wir es richtig machen können. Und ich kann euch sagen, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, erklärte sie damals.

Doch 13 Monate später ist der Reboot – unter dem Titel „Buffy: New Sunnydale“ – offenbar vom Tisch. „Es macht mich wirklich traurig, das mitteilen zu müssen, aber ich wollte, dass ihr es von mir erfahrt. Leider hat Hulu entschieden, ‚Buffy: New Sunnydale‘ nicht weiterzuentwickeln“, sagte Gellar in einem auf Instagram geposteten Video.

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Gellars Abschiedsworte an die Fans

„Ich möchte Chloé Zhao danken, denn ich hätte nie gedacht, dass ich mich jemals wieder in Buffys stilvolle und dennoch erschwingliche Stiefel zwängen würde. Und dank Chloé wurde mir wieder bewusst, wie sehr ich sie liebe und was sie nicht nur mir, sondern euch allen bedeutet – daran ändert sich nichts.“

Zum Abschluss ihres Videos richtete Gellar folgende Worte an die Fans: „Wenn die Apokalypse kommt, könnt ihr mich immer noch anpiepsen.“

Die „Buffy“-Serie, die auf dem Horrorkomödien-Film von 1992 basiert, lief ursprünglich fünf Staffeln auf dem WB und wechselte anschließend für zwei weitere Staffeln zum Sender UPN, bevor sie 2003 endete. Das Spin-off „Angel“ mit David Boreanaz lief ebenfalls fünf Staffeln. Ob der „Buffy“-Reboot anderen Streamingdiensten angeboten wird, ist noch unklar – bis dahin empfiehlt sich ein Blick auf das definitive Ranking aller „Buffy“-Episoden im ROLLING STONE.