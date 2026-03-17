Sarah Michelle Gellar kritisiert Hulus „Buffy“-Absage: „Das hat niemand kommen sehen“

Nachdem bekannt wurde, dass Hulu das geplante Reboot von „Buffy the Vampire Slayer“ nicht realisieren wird, hat Hauptdarstellerin Sarah Michelle Gellar öffentlich Stellung dazu bezogen, wie die Absage zustande kam.

Den Anruf erhielt die Schauspielerin an einem Freitag, kurz bevor sie beim SXSW-Festival ihren neuen Film „Ready or Not 2: Here I Come“ vorstellen sollte.

„Ich stand kurz davor, vor all den Fans auf die Bühne zu gehen – da hatte Hulu entschieden, das Buffy-Revival nicht weiterzuverfolgen“, sagte sie in einem neuen Interview mit People. „Ich sage Ihnen: Das hat niemand kommen sehen.“

Chloé Zhao und der Neustart

Das Revival war im Februar 2025 mit der Oscar-prämierten Regisseurin Chloé Zhao angekündigt worden. Gellar hatte zunächst gezögert, die Rolle der Vampirjägerin erneut zu übernehmen, stimmte aber schließlich zu, nachdem sie mit dem Autorenduo Lilla und Nora Zuckerman zusammengefunden hatte.

„Seit dem Tag, an dem ich die Serie verließ, wurde ich gebeten, nach Sunnydale zurückzukehren“, sagte Gellar gegenüber People. „Und es kam mir nie in den Sinn, dass ich das tun würde. Dann tauchte vor vier Jahren Chloé in meinem Leben auf – diese Hexe, und das meine ich als Kompliment. In einem einzigen Meeting brachte sie mich dazu, Ja zu etwas zu sagen, das ich nie auf dem Schirm hatte. Das lag an der tiefen Liebe, dem Engagement und der Leidenschaft, die sie für diese Figur mitbrachte. Es war, als würde ich in die Vergangenheit reisen.“

Zhao drehte eine Pilotepisode für das Reboot, in der Ryan Kiera Armstrong als neue Slayerin neben Gellars Buffy eingeführt werden sollte. „Chloé und ich haben viel geredet“, sagte Gellar. „Die Dialoge flossen nur so. Am Set war es wie ein Rausch. So ein Gefühl von: ‚Wir sind hier. Wir machen das wirklich.‘ Ich liebte die Doppelstruktur: diese neue, jüngere Slayerin, die dort steht, wo Buffy am Anfang der Serie war – und dann Buffy, wie sie heute ist.“

Schlechtes Timing, falsche Entscheidung

Gellar betonte, dass nicht nur der Zeitpunkt des Anrufs unangemessen war, sondern auch der Umstand, dass die Entscheidung kurz vor der Oscarverleihung am Sonntag fiel – bei der Zhaos Film „Hamnet“ in mehreren Kategorien nominiert war, darunter Beste Regie.

„Uns ausgerechnet an dem Freitag anzurufen, der Chloés Triumphzug für einen außergewöhnlichen Film hätte sein sollen – und gleichzeitig meine Weltpremiere für etwas, wofür ich hart gearbeitet habe – das sagt einiges“, so Gellar.

Sie erklärte, dass die Absage auf einen bestimmten Exec zurückgehe. „Wir hatten einen Exec bei unserer Show, der nicht nur kein Fan des Originals war, sondern stolz darauf, uns ständig daran zu erinnern, dass er die Serie nie vollständig gesehen hatte und dass sie nichts für ihn sei“, sagte Gellar. „Das ist sehr schwer, wenn man eine so geliebte Vorlage wie ‚Buffy‘ anfasst – geliebt nicht nur von der Welt, sondern von mir und Chloé. Das zeigt Ihnen, welchen Kampf bergauf wir von Anfang an gekämpft haben, wenn Ihr Exec buchstäblich stolz darauf ist, Ihnen zu sagen, dass er es sich nicht angesehen hat.“

Enttäuschung und Zuspruch

Gellar fügte hinzu, dass sie und Zhao beide „Enttäuschung“ empfänden. „Wir wollen die Fans nicht im Stich lassen“, sagte sie. „Das tut weh. Traurig darüber, wie und wann es gehandhabt wurde. Aber ich habe Chloé etwas sehr Konkretes gesagt: ‚Am Sonntagabend setzt du dir diese Krone auf, gehst über den roten Teppich und nimmst all die Liebe für das entgegen, wofür du gearbeitet hast – und vergiss den Rest.‘ Es ist mir wichtig, dass das nicht überschattet, was wir erreicht haben und was sie erreicht hat. Und es gibt immer noch so viel mehr zu tun.“

Am Samstag wandte sich die Schauspielerin direkt über die sozialen Medien an die Fans. „Es macht mich wirklich traurig, das teilen zu müssen, aber ich wollte, dass ihr es von mir hört. Hulu hat leider entschieden, ‚Buffy: New Sunnydale‘ nicht weiterzuverfolgen“, sagte Gellar in einem auf Instagram veröffentlichten Video. Und sie ergänzte: „Wenn die Apokalypse kommt, könnt ihr mich immer noch anpiepen.“