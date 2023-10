„C2C: Country To Country“-Festival kehrt nach 3 Jahren zurück: Tickets jetzt im Presale

Foto: Redferns, Frank Hoensch. All rights reserved.

Brett Eldredge beim C2C: Country To Country Festival

Nach einer dreijährigen Pause kehrt das „C2C: Country To Country“-Festival in die Verti Hall nach Berlin zurück. Auf das Line-Up müssen wir noch etwas warten, Karten gibt es jetzt bereits im Early-Bird-Vorverkauf.

2019 fand das erste „C2C: Country To Country“-Festival statt mit Headliner Keith Urban, 2020 lockte dann Luke Combs die Country-Fans an. Wer dieses Jahr mit am Start ist, ist bisher nicht bekannt. Sicher ist aber, mit Country-Stars und Newcomern darf gerechnet werden. Vom 02.-03. April 2024 wird das Country-Festival stattfinden.

Wer dabei sein möchte, kann hier bis zum 15. Oktober Tickets zum Early-Bird-Preis erhalten. Am 16. Oktober wird dann das Line-Up bekannt gegeben und die nächste Vorverkaufsstufe startet.

Neben den „Full Festival Experience“-Tickets sind auch etwas günstigere „Mainstage Weekend“-Tickets erhältlich.