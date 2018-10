ROLLING STONE präsentiert: „C2C: Country To Country“-Festival mit Keith Urban und mehr

„C2C: Country to Country“ kommt nach Berlin – am 02. und 03. März 2019 gastieren Keith Urban, Brett Eldredge, Cam, Hunter Hayes sowie Drake White & The Big Fire in der Verti Music Hall.

Tickets gibt es exklusiv bei Eventim ab 30.10, 10 Uhr und ab 2.11 an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Das „C2C: Country to Country“ gilt als größtes und populärstes Country-Festival Europas. Traditionell findet es jeden März in London, Glasgow und Dublin statt, zählte allein in London über 50.000 Besucher – und 2019 kommt es erstmals nach Deutschland. Auf der Bühne tummeln sich Nachwuchstalente aus Nashville und Stars – wie in diesem Jahr Keith Urban, der seine „C2C“-Premiere geben wird.

Das „C2C: Country to Country“ fand erstmals im März 2013 in der Londoner 02-Arena statt mit Carrie Underwood und Tim McGraw als Headliner. 2019 expandiert das C2C und feiert Premiere in Berlin und Amsterdam.

„C2C: Country to Country 2019“

02. und 03. März 2019, 18 Uhr: Berlin, Verti Music Hall