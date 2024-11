„Thankful“: Ringo Starr veröffentlicht Song mit Alison Krauss

Am 10. Januar 2025 bringt Ringo Starr das neue Country-Album „Look Up“ heraus. Nun erschien eine zweite Geschmacksprobe zur neuen Platte, auf der man Alison Krauss hören kann.

„Thankful“ ist der einzige Track der neuen LP, an dem Starr mitgeschrieben hat. Er wurde am 15. November veröffentlicht. T Bone Burnett, der Co-Produzent der neuen Ringo-Platte, hat den Song komponiert. Die Stimme von Alison Krauss ist im Hintergrund hören. Zuletzt tourte sie bis September mit dem ehemaligen Led-Zeppelin-Sänger Robert Plant durch Nordamerika.

Hier „Thankful“ hören:

Ringo Starr liebt seinen neuen Song

Auf Instagram kündigte der Beatles-Schlagzeuger das Lied an und schrieb dazu: „Ich liebe diesen Song. Ich habe ihn mit meinem Produzenten und Tontechniker Bruce Sugar geschrieben, und ich finde, wir haben ihm einen LA-Country-Sound verpasst.“

Zu den Lyrics meinte der 84-Jährige, dass er sich „immer am Liebsten auf das Positive“ konzentriere. So hoffe er, dass der Song beim Hören „etwas Freude, Frieden und Liebe bringt“. Das Lied handle von den Dingen, für die man dankbar sein könne.

Leidenschaft für Country-Musik

Insgesamt enthält „Look Up“ elf Songs. Neun davon wurden (unter anderem) von Burnett geschrieben. Starr ist bei allen Stücken am Schlagzeug zu hören. Zur Ankündigung der Veröffentlichung am 18. Oktober ließ der Musiker auch schon einen ersten Track hören: „Time On My Hands“.

Zu seiner neuen Platte sagte der Brite: „Ich habe Country-Musik schon immer geliebt. Und als ich T Bone bat, einen Song für mich zu schreiben, dachte ich nicht einmal daran, dass es ein Country-Song sein würde – aber natürlich war er es, und er war so schön.“

Während seiner Jahre mit den Beatles schrieb Starr bereits zahlreiche Country-Songs und nahm 1970 das Country-Album „Beaucoups of Blues“ als seine zweite Soloeinspielung auf.