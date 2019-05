Capital Bra stellt neuen Rekord auf: „in Deutschland meistgestreamter Interpret aller Zeiten“

Der Rapper gibt zur Versöhnung seine ganz eigene Version des Modern Talking-Hits zum Besten – der Zoff zwischen ihm und dem DSDS-Dauerjuror ist scheinbar wieder vergessen.

„Ein fettes Danke an meinen Bratan Dieter Bohlen für diese geile Zusammenarbeit.“ Das sind die Worte von Capital Bra unter seinem neuesten Instagram-Video. Darin covert er den Modern-Talking-Song „Cheri Cheri Lady“ und sorgt dafür, dass der Streit mit Dieter Bohlen damit scheinbar beigelegt ist. Grund für den Zoff zwischen den beiden war ein „Bild“-Interview mit Bohlen, in dem er sich über die Musik des Rappers lustig machte. Er sagte, dass sich in 35 Jahren niemand mehr an die Musik von Capital Bra erinnern werde und dass die meisten Rapper zwar von dicken Luxusautos rappen, dann aber doch nur mit dem…