Cardi B schlief während ihres eigenen Prozesses ein

Cardi B hat sich nach ihrem Zivilprozess wegen angeblicher Körperverletzung gegen eine Sicherheitskraft öffentlich zu den viralen Gerichtsszenen geäußert. Dabei ging es nicht nur um ihre schlagfertige Aussage im Zeugenstand. Sondern auch um Aufnahmen, die sie beim Einschlafen während der Verhandlung zeigten.

Cardi nach Prozess: „Ich bin überwältigt“

In der Jennifer Hudson Show gestand die Rapperin offen, dass sie tatsächlich im Gerichtssaal eingenickt sei. „Ich werde nicht lügen, ich war es. Ich hatte eine lange Nacht! Ich stecke mitten im Album-Release. Ich war so müde, ich habe versucht, wach zu bleiben“, erklärte Cardi. Selbst Atemübungen hätten ihr nicht geholfen.

Nach dem Verfahren zeigte sich die Grammy-Gewinnerin erschöpft: „Ich bin so überwältigt. Ich stecke mitten in einem Album-Release, muss gleichzeitig vor Gericht erscheinen – und dann erfahre ich auch noch, dass alles live im Fernsehen läuft. Das ist einfach verrückt … Ich habe sogar den ersten Schultag meiner Kinder verpasst.“

Der Prozess endete Anfang September mit einem klaren Freispruch für Cardi B. Alle zwölf Geschworenen entschieden einstimmig, dass sie Emani Ellis weder geschlagen noch im Gesicht gekratzt habe.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Klare Ansage nach Freispruch

Trotz ihres Erfolgs bat Cardi ihre Fans, die Klägerin nicht zu belästigen. Doch sie warnte zugleich vor künftigen Angriffen: „Die nächste Person, die versucht, mich mit einer unsinnigen Klage anzugreifen, werde ich verklagen. Ich bin nicht der Star, der einfach zahlt, nur um Ruhe zu haben. Vor allem dann nicht, wenn ich komplett unschuldig bin.“

Parallel blickt Cardi B nach vorn: Ihr zweites Album „Am I the Drama?“ erscheint am 19. September und wartet mit Gastauftritten von Janet Jackson, Selena Gomez, Megan Thee Stallion, Lizzo, Kehlani, Tyla und weiteren Stars auf.