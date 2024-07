Reaktionen auf Bidens Rückzug: Cher, Barbra Streisand, Cardi B, Robert De Niro

Die Musik- und Filmwelt welt war, wie die gesamten Vereinigten Staaten, am Ende doch überrascht über die Entscheidung von Präsident Joe Biden, sich am Sonntag nicht zur Wiederwahl zu stellen. Viele Künstler wendeten sich unmittelbar danach an die sozialen Medien, um Biden für seinen Dienst und seine Entscheidung zu danken oder ihre Unterstützung für Vizepräsidentin Kamala Harris zu bekunden.

Robert De Niro, ein harter Kritiker von Donald Trump, reagierte am Sonntagnachmittag auf die Bekanntgabe der Entscheidung von Joe Biden. De Niro sprach Biden seinen „Respekt, seine Bewunderung und seine Zuneigung“ für seine Entscheidung aus. „In einem Akt von kluger Politik und selbstlosem Patriotismus tritt Joe Biden zur Seite, um den Weg für einen anderen Demokraten frei zu machen, der Präsident werden kann. . weil es für unser Land nichts Wichtigeres gibt, als Donald Trump an den Wahlurnen zu besiegen. Mit Respekt, Bewunderung und Zuneigung danke ich Ihnen, Herr Präsident!“

„Hulk“-Star Mark Ruffallo kommt gleich zur Sache:

„Okay, Leute, jetzt haben wir unseren Marschbefehl und es wird Zeit, dass wir uns auf den Weg machen. Nein zu Trump/Vance. Nein zur rechtsgerichteten christlich-religiösen Übernahme unserer Nation. Gegen das Christentum ist nichts einzuwenden; es sollte nur nicht eine Nation leiten, die aus der Religionsfreiheit hervorgegangen ist.“

Cher gehörte zu denjenigen, die von Bidens Entscheidung betroffen waren. Sie sagte, dass sie Joe Biden „liebe“, aber auch anerkennt, dass es unwahrscheinlich ist, dass er Donald Trump am Wahltag besiegen würde. „In meinem Herzen bin ich gequält, weil ich nicht glaube, dass die Demokraten die Präsidentschaft mit ‚Pres Biden‘ ‚Joe‘ gewinnen können, den ich liebe, seit wir uns 2008 kennengelernt haben“, schrieb Cher. „Ich habe mich für ihn eingesetzt und glaube, dass es Zeit ist, den Staffelstab weiterzugeben, Zeit für die Demokraten, über den Tellerrand zu schauen.“

Barbra Streisand dankte Biden für das, was er in seiner Amtszeit erreicht hat: „Joe Biden wird als ein Mann in die Geschichte eingehen, der in seiner vierjährigen Amtszeit Bedeutendes geleistet hat. Wir sollten dankbar dafür sein, dass er unsere Demokratie aufrechterhalten hat.“

Auf Instagram postete Ariana Grande Bidens eigenen Beitrag, in dem sie Harris als seine Nachfolgerin bei den kommenden Präsidentschaftswahlen befürwortet:

Auch Cardi B hat sich sofort hinter Harris gestellt, ebenso wie Lil Nas X:

Finneas postete nach der Nachricht von Biden auch auf Instagram und teilte ein Foto von sich, seiner Schwester Billie Eilish und seiner Familie mit Biden im Oval Office. „Ich sehe heute eine Person, die das Volk vor sich selbst und ihren Stolz stellt, und dafür habe ich enormen Respekt“, schrieb der Sänger.

Schließlich brachte Lizzo auf Instagram das kollektive WTF unserer Nation auf den Punkt: