Carmen Geiss: Morddrohungen nach Kritik an Farid Bang und Kollegah

„Sich so als moralische Instanz aufzuspielen. Und stillos an den Pranger zu stellen. Das gebührt sich für Campino nicht, wir kommen aus derselben Stadt.“ Bei der Echo-Verleihung schoss der prämierte Kollegah gegen Campino zurück, der ihn und dessen Partner Farid Bang („0815“) bei seiner Dankesrede kritisiert hatte. Wegen dieser harten Worte wurden Kollegah und Farid Bang auf der Bühne vom Publikum ausgebuht, aber der Rapper war noch nicht fertig. Er wollte noch eine Pointe bringen. „Als Zeichen des Friedens“, so Kollegah, „habe ich in den vergangenen zehn Minuten das hier gemalt“. Dann hob er eine Strichzeichnung in die Höhe, er…