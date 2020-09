Kollegah und Farid Bang sollen neben Bushido als Zeugen aussagen

Jetzt will sich der Kulturstadtrat mit dem Konzertveranstalter treffen. Ziel: kein Naidoo-Konzert in Spandau.

Xavier Naidoo ist mittlerweile kaum mehr für seinen Schmusegesang bekannt, sondern vielmehr für rechtspopulistische und verschwörungstheoretische Ansichten. Dass der 48-Jährige im kommenden Jahr deutschlandweit Konzerte geben will, sehen daher viele kritisch. Für sein geplantes Konzert in Mannheim im Oktober 2021 unterzeichneten sogar mehr als 30000 Menschen eine Petition, um die Veranstaltung zu verhindern. Doch auch das für den August 2021 geplante Konzert in Berlin steht seit einiger Zeit unter Beschuss. Aus der Politik und der Bevölkerung werden immer mehr Stimmen laut. Sie fordern, die Show absagen zu lassen. Doch die Behörden in der Hauptstadt wollten sich ähnlich wie in Mannheim…