Kollegah und Farid Bang besuchen Auschwitz

Kollegah und Farid Bang sind der Einladung des Internationalen Auschwitz-Komitees gefolgt und besuchten am Donnerstag (07. Juni) die KZ-Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau.

Die Führung beim Gang durch die Gedenkstätte übernahmen Christoph Heubner, Exekutiv-Vizepäsident des Internationalen Auschwitz Komitees. An der so genannten Todeswand am Block 11 in Auschwitz legten sie zu Ehren der Ermordeten Blumen nieder.

Die Einladung erfolgte, nachdem die zwei Rapper mit dem Vorwurf des Antisemitismus konfrontiert wurden. Beide wurden beim Echo für ihr Album „Jung, brutal gutaussehend 3“ ausgezeichnet, Zeilen wie „Mein Körper definierter als von Auschwitzinsassen“ enthielt. Im Zuge des Echo-Skandals wurde daraufhin der Musikpreis angeschafft.

„Nachdenklich, betroffen, voller Fragen“

In Auschwitz ermordeten die Nazis während des Zweiten Weltkriegs mehr als eine Millionen Menschen, die Mehrzahl davon Juden.

Weiterlesen Nicht ausgestrahlte Szene? Hier entschuldigen sich Farid Bang und Kollegah beim „Echo“ Im Netz kursiert ein Video, das eine deutlich längere „Echo“-Dankesrede von Farid Bang zeigt. Darin entschuldigt er sich für seinen Song bei allen, die sich „betroffen“ fühlen.

Christoph Heubner: „Es ist gut, daß die Rapper Kollegah und Farid Bang heute die Konfrontation und die Begegnung mit der Geschichte von Auschwitz und mit sich selbst gesucht haben.“ Farid Bang und Kollegah seien „nachdenklich, betroffen und voller Fragen“ gegangen.