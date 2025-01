Carrie Underwood singt bei Trumps Amtseinführung

Carrie Underwood soll bei der bevorstehenden Präsidentschaftseinführung von Donald Trump auftreten.

Laut einem Programm, das online für die Veranstaltung am 20. Januar verbreitet wird, wird Underwood zusammen mit dem Armed Forces Chorus und dem United States Naval Academy Glee Club „America the Beautiful“ singen. Der Auftritt findet statt, nachdem der Richter am Obersten Gerichtshof Brett Kavanaugh JD Vance den Amtseid des Vizepräsidenten abgenommen hat. Und bevor Trump den Amtseid des Präsidenten ablegt.

Es heißt auch, dass der Sänger Christopher Macchio nach der Antrittsrede die Nationalhymne singen wird

Das Programm der Amtseinführung wurde ursprünglich auf X (ehemals Twitter) veröffentlicht. Es heißt auch, dass der Sänger Christopher Macchio nach der Antrittsrede die Nationalhymne singen wird. Axios bestätigte Underwoods Teilnahme unter Berufung auf Trumps Übergangsteam. Ein Vertreter von Underwood reagierte nicht sofort auf die Bitte von Rolling Stone um einen Kommentar.

Underwood hat sich nicht öffentlich zu den Präsidentschaftswahlen 2024 geäußert. Im Jahr 2016 sagte die Sängerin gegenüber Rolling Stone : „Ich möchte nicht, dass die Leute für jemanden stimmen, nur weil ich es ihnen sage. Ich möchte, dass sie sich über Dinge informieren, die ihnen am Herzen liegen und die ihnen wichtig sind, und sich verschiedene Kandidaten und politische Strategien ansehen. Und versuchen, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Das ist meine Meinung, und ich gehe wählen wie jeder andere auch.“

Sie wollen einfach nicht in den Zirkus verwickelt werden

Die Trump-Kampagne hatte bekanntermaßen Schwierigkeiten, Künstler zu finden, die bei seiner Amtseinführung 2017 auftreten wollten. Die Klassik-Crossover-Sängerin Jackie Evancho sang „The Star Spangled Banner“. Und „America the Beautiful“ wurde vom Tabernacle Choir am Temple Square geleitet. Bei einem separaten Konzert vor der Amtseinführung traten unter anderem 3 Doors Down, Toby Keith, Lee Greenwood und andere auf.