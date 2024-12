Der Kampf gegen Trump 2.0 hat nun begonnen

Donald Trumps großer Sieg und seine schreckliche Agenda – für militärisch geführte Massendeportationen, die Beschleunigung des Klimawandels, die Rücknahme von Fortpflanzungsrechten und die Ausübung diktatorischer Befugnisse – brachte demokratische Gouverneure dazu, auf die Barrikaden zu gehen. Oder zumindest an die Mikrofone.

In den Tagen nach der Wahl 2024 erklärte der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, er werde eine Sondersitzung des Landtags einberufen, um den Golden State „Trump-sicher“ zu machen. Gouverneur Tim Walz, der unterlegene Vizepräsidentschaftskandidat, kehrte mit einem Zitat von Bob Dylan nach Hause zurück – er versprach, dass Minnesota ein „Schutz vor dem Sturm“ sein würde – und gelobte, Trumps „hasserfüllte Agenda“ „zu bekämpfen“. Gouverneurin JB Pritzker aus Illinois richtete eine Botschaft direkt an Trump: „Wenn Sie es auf meine Leute abgesehen haben, dann haben Sie es auf mich abgesehen.“

Schädliche Trump-Rollbacks blockieren

Für die Gouverneure bedeutet eine harte Ansprache an Trump eine Mischung aus Prinzipien, Regularien und natürlich auch Politik. Die Staats- und Regierungschefs, die ihren Worten Taten folgen lassen und den 47. Präsidenten vereiteln können, werden nicht nur die Einwohner ihrer Bundesstaaten schützen, sondern auch ihr nationales Profil in einem seltenen Moment stärken, in dem die Demokratische Partei keinen klaren, nächsten Anführer hat.

„Sie alle balgen sich darum. Sie sehen hier eine Chance, und sie sollten eine Chance sehen“, sagt Ezra Levin, Mitbegründer von „Indivisible“, dem progressiven Graswurzelriesen mit mehr als 2.000 Ortsgruppen im ganzen Land. (Im Gegensatz zu den jüngsten Medienberichten über eine geschwächte Trump-Opposition hat „Indivisible“ einen Anstieg neuer Aktivisten erlebt, der mit dem Start der Gruppe nach Trumps Sieg im Jahr 2016 konkurriert.) „Ich würde mir wünschen, dass die Gouverneure der blauen Staaten versuchen, sich gegenseitig zu übertreffen“, sagt Levin, “und sich gegen Trump 2.0 wehren.“

Selbst demokratische Gouverneure roter Staaten versprechen, schädliche Trump-Rollbacks zu blockieren. Kentucky stimmte im November fast 2:1 für Trump, und Gouverneur Andy Beshear sagt dem ROLLINg STONE, dass er nicht auf einen Kampf aus sei und mit Trump zusammenarbeiten könne, wenn es seinem Staat zugutekomme. Aber er verweist auf seine Bilanz als Generalstaatsanwalt von Kentucky während der ersten Amtszeit von Trump: „Ich war einer der Hauptkläger bei der Verteidigung des Affordable Care Act. Dadurch wurde Medicaid erweitert und 600.000 Kentuckianer erhielten eine Krankenversicherung“, sagt Beshear, der auf der Shortlist für Kamala Harris‘ Vizepräsidentschaftskandidatur stand und als starker Präsidentschaftskandidat für 2024 gilt. „Sie können also darauf wetten, dass ich, wenn sie versuchen, das Affordable Care Act abzuschaffen, wieder an vorderster Front stehen werde, um es zu verteidigen.“

Gouverneure schließen sich zusammen

Aufstrebende Stars in den Reihen der Generalstaatsanwälte sehen in ihren Pflichten auch eine Chance – indem sie sich als erste Verteidigungslinie gegen Trumps Übergriffe positionieren. „Das beste Gegenmittel gegen die Bedrohungen ist Bereitschaft“, sagt der kalifornische Generalstaatsanwalt Rob Bonta dem ROLLING STONE. Sein Team hat sich intensiv mit der Agenda des Project 2025 befasst, dem von der Heritage Foundation angeführten Strategiepapier für eine zweite Amtszeit von Trump, und bereitet Rechtsstreitigkeiten vor, um darauf zu reagieren – unter anderem in den Bereichen „Einwanderung, Umwelt, Waffensicherheit, reproduktive Freiheit“ und andere Bürgerrechte.

Bonta sagt: „Alles, was wir tun müssen, ist, die Details auszuarbeiten, auf Drucken zu drücken und die Akte abzulegen.“

Unter den Gouverneuren hat sich Pritzker an die Spitze gesetzt und sich als Anti-Trump-Kandidat der blauen Staaten positioniert. Der Erbe des Hyatt-Hotels ist selbst Milliardär mit einem Vermögen von fast 4 Milliarden US-Dollar, was in einer Zeit, in der die Opposition gegen Trump erhebliche Kosten verursachen kann, von erhöhter Sicherheit bis hin zum Risiko von Vergeltungsklagen oder „Lawfare“, als „Fuck-you-Geld“ gilt.

„Alles, von sauberer Luft und sauberem Wasser bis hin zu sicheren Medikamenten, ist jetzt potenziell in Gefahr“

Im November gründete Pritzker eine neue Organisation namens „Governors Safeguarding Democracy“, die die auf Bundesstaaten basierende Opposition gegen Trumps Agenda vereinen soll. GSD wurde zusammen mit dem Co-Vorsitzenden Gouverneur Jared Polis aus Colorado vorgestellt und soll „den zunehmenden Bedrohungen durch Autokratie entgegenwirken“, so Pritzker. Polis erläuterte den Zweck der Gruppe in einem Interview mit ROLLING STONE: „Wir alle stehen vor einem möglichen Angriff; lasst uns zusammenarbeiten, damit wir eine gemeinsame Antwort geben können.“

Dieser „Ansturm“ umfasst Trumps Drohungen, Staaten, die seiner reaktionären Agenda zur Auslöschung der Transgender-Identität aus dem öffentlichen Bildungswesen nicht folgen, die Finanzierung zu entziehen oder Bundeskatastrophenhilfe für Staaten zu blockieren, die den Umweltschutz nicht lockern. Der Schutz der Einwohner vor der Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) hat ebenfalls Priorität.

„Wir werden nicht mit Bundesbehörden zusammenarbeiten – insbesondere nicht mit illegalen Bundesbehörden, die Familien trennen –, um hart arbeitende, de facto Amerikaner abzuschieben, die seit Jahrzehnten hier sind“, sagt Polis. Die Gruppe wird sich auch darauf konzentrieren, „die demokratischen Institutionen zu stärken, auf die unser Land und unsere Bundesstaaten angewiesen sind“, sagt Pritzker – seien es lokale Wahlvorstände oder staatliche Gerichte.

Die Gouverneursgruppe hat noch keine Liste der Mitgliedsstaaten veröffentlicht, aber ROLLING STONE hat erfahren, dass mehr als 20 beteiligt sind. Dem Beirat der Gruppe gehören ein beeindruckendes, parteiübergreifendes Expertengremium ehemaliger Gouverneure an – Deval Patrick (D-Mass.), Kathleen Sebelius (D-Kan.), Bill Weld (R-Mass.) und Arne Carlson (R-Minn.) – sowie die ehemalige stellvertretende Generalstaatsanwältin Sally Yates.

Großeinkäufe von Abtreibungsmedikamenten

GSD untersucht derzeit, wie Bundesstaaten Datenbanken sperren können, um die Trump-Regierung daran zu hindern, beispielsweise Einwanderer ohne Papiere, die einen Führerschein des Bundesstaats erhalten haben, zu verfolgen oder Aktivisten ins Visier zu nehmen, die bei Protesten verhaftet werden. Hinter den Kulissen bereitet GSD die Bundesstaaten auf die Folgen der Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs vor, die die Regulierungsbehörden des Bundes untergraben haben, sagt Julia Spiegel, eine ehemalige Beraterin von Newsom, die die oberste Verwaltungskraft von GSD ist. „Alles, von sauberer Luft und sauberem Wasser bis hin zu sicheren Medikamenten, ist jetzt potenziell in Gefahr“, sagt sie. „Was werden die Bundesstaaten tun, um die regulatorische Infrastruktur zu schaffen, wenn die Bundesregierung dazu nicht mehr in der Lage ist? Die Gouverneure arbeiten zusammen, um diese großen Fragen anzugehen – um sicherzustellen, dass ihre staatlichen Institutionen die Dinge des täglichen Lebens schützen und bereitstellen können, die für die Menschen am wichtigsten sind.“

Die GSD ist der Reproductive Freedom Alliance nachempfunden, in der sich demokratische Gouverneure nach der Aufhebung von Roe v. Wade zur Verteidigung der reproduktiven Rechte zusammenschlossen. Dazu gehörte die Organisation von Großeinkäufen von Abtreibungsmedikamenten, die vom Staat mit der größten Kaufkraft, Kalifornien, zu einem Rabatt ausgehandelt wurden. Die Allianz entwickelte auch Gesetze, die von den Mitgliedsstaaten eingeführt werden sollten, um die Privatsphäre von Frauen, die für eine Abtreibung reisen, und die der Ärzte, die sie behandeln, zu schützen.

„unfreundliche“ blaue Staaten

Auf der Pressekonferenz zur Vorstellung von GSD betonte Pritzker, dass man agil bleiben und „schnell auf aufkommende Bedrohungen reagieren“ müsse. Auf Einzelheiten angesprochen, bestand er darauf, dass ein Vorschlag des Trump-Beraters Stephen Miller, Truppen der Nationalgarde aus republikanisch geführten Staaten in „unfreundliche“ blaue Staaten zu entsenden, als Teil eines Massendeportationsregimes, „genau die Art von Frage darstelle, die [GSD] in Betracht ziehen würde“. Pritzker bestand darauf, dass der Vorschlag illegal sei – und Illinois „mit Sicherheit nicht kooperieren würde“.

Aktivistenführer begrüßen solche kühnen Versprechen, befürchten aber leere Worte. „Es ist ermutigend zu sehen, dass viele Gouverneure der blauen Staaten nur große Reden schwingen. Aber wir müssen sehen, dass sie auch danach handeln“, sagt Levin. Dies gilt insbesondere für die 15 Bundesstaaten, in denen die Demokraten den Gouverneursposten und die Legislative des Bundesstaates kontrollieren. „Es ist nicht unsere Aufgabe, Gavin Newsom, Jared Polis oder JB Pritzker zu sagen: ‚Das solltet ihr tun‘“, sagt Levin. „Unsere Aufgabe ist es zu sagen: ‚Ihr solltet euch besser mit aller Kraft zur Wehr setzen.‘“

Polis hat sich nach Ansicht vieler Progressiver bereits als problematische Figur herausgestellt. Er ist ein ehemaliger Kongressabgeordneter und Tech-Manager mit libertärer Neigung, der 400 Millionen Dollar schwer ist und ein glaubwürdiger Kandidat für 2028 sein könnte. Aber in derselben Woche, in der er als Anführer des Trump-Widerstands Schlagzeilen machte, überschüttete Polis die Ernennung von Robert F. Kennedy Jr. zum Gesundheits- und Sozialminister von Trump mit Lob.

„RFK Jr. ist ein Spinner“

„Das ist die Art von Beschwichtigungspolitik gegenüber Trump, die wirklich gefährlich ist“, sagt Levin. ‚Das ist an sich schon schlecht – denn RFK Jr. ist ein Spinner, der diesem Land mit seinen wissenschafts- und impfkritischen Ideen großen Schaden zufügen wird.‘ Aber es ist auch aus Sicht der Oppositionspolitik schlecht, sagt Levin: „Polis schafft eine Erlaubnisstruktur für andere Demokraten, die keine schwierigen Dinge tun wollen.“

Tatsächlich haben viele demokratische Gouverneure der blauen Staaten einen entgegenkommenden Ton gegenüber Trump angeschlagen. Die Gouverneurin von New York, Kathy Hochul, warb für Themen, bei denen sie hofft, dass die neue Regierung mit ihr zusammenarbeiten wird, darunter die Erhöhung der Steuerabzüge auf Bundesebene für wohlhabende Einwohner des Bundesstaates. Sie erklärte auch: „Ich werde die erste sein, die die Einwanderungsbehörde ICE anruft“, um Einwanderer ohne Papiere abzuschieben, die gegen das Gesetz verstoßen. (Hochul reagierte nicht auf eine Interviewanfrage.)

Liberale Gegenreaktion

In New Jersey, wo Trump nur mit fünf Prozent verlor, hat Gouverneur Phil Murphy versprochen, „so schnell wie jeder andere“ Gelegenheiten zur Zusammenarbeit mit Trump zu ergreifen. (In einer heiklen Gratwanderung versprach Murphy auch, „bis zum Tod zu kämpfen“, wenn Trump die Werte des Staates verletzt.)

Polis wurde für seine Annäherung an Kennedy heftig kritisiert, und Levin hofft, dass die liberale Gegenreaktion andere Gesetzgeber davon abhalten wird, sich mit Trump zu verbünden: „Das ist nicht der richtige Weg. Wenn man der nächste Präsident werden will, gibt es hier keinen Weg“, sagt er. „Man kann ‚Nein‘ sagen. Wenn es um Faschismus geht, ist ‚Nein‘ ein vollständiger Satz.“ (Auf die Bitte von ROLLING STONE, seine scheinbar unvereinbare Unterstützung eines extremen Trump-Kabinettsmitglieds zu erklären, wich Polis aus und argumentierte, dass der Zweck von GSD „nicht speziell darin besteht, sich der Trump-Regierung zu widersetzen“.

Von Trump ernannte Personen wie der „Grenzzar“ Tom Homan haben geschworen, dass die neue Regierung Ende Januar eine Kampagne des „Schocks und der Ehrfurcht“ starten wird. Für Basisgruppen besteht der Schlachtplan darin, so viele Hindernisse wie möglich in den Weg zu stellen, um den Schaden zu begrenzen.

Politik des „Widerstands“

An engagierten Aktivisten mangelt es ihnen nicht. Seit seiner Gründung im Jahr 2016 hat „Indivisible“ mit einem berühmten Leitfaden dazu beigetragen, die Politik des „Widerstands“ zu formen, wie man gewählte Amtsträger effektiv unter Druck setzen kann. Indivisible hat diesen Leitfaden für 2024 aktualisiert und das neue Handbuch in einem Zoom-Call im November vorgestellt, an dem 40.000 Personen teilnahmen.

Dieses Engagement der Aktivisten ist weit verbreitet. Amanda Litman ist Mitbegründerin von „Run for Something“, einer Organisation, die junge Progressive für eine Kandidatur für ein Amt anwirbt. Sie sagt, dass ihre Gruppe nach der Wiederwahl von Trump einen Rekordanstieg verzeichnet hat: Mehr als 11.000 Menschen haben sich verpflichtet, in ihren eigenen Gemeinden für ein Amt zu kandidieren. „Das ist der Ort, an dem wir am meisten Gutes tun können“, sagt Litman, „und auch den größten Schaden verhindern können.“

Vieles von dem, was Trump erreichen will, erfordert, dass Gesetze durch einen stark gespaltenen Kongress gebracht werden, und das sollte Aktivisten Hoffnung geben, sagte Senatorin Elizabeth Warren (D-Mass.) auf dem „Indivisible“-Call. Sie wies auf die unwahrscheinliche Verteidigung von Obamacare im Jahr 2017 hin, als die Republikaner größere Mehrheiten im Kongress hatten. „Jeder, der Geld darauf gesetzt hätte, hätte gesagt: ‚Das war’s. Verabschiedet euch einfach von allem“, sagte Warren. Aber das ACA überlebte, weil Aktivisten wichtige Republikaner dazu überredeten, sich gegen Trump zu stellen. ‚Wir erreichen Dinge mit einem Spiel von innen und außen‘, sagte Warren zu den Aktivisten. “Entweder ist man mächtig, aber zusammen sind sie um ein Vielfaches mächtiger.“

Macht als auch Sicherheit

Leah Greenberg, die andere Mitbegründerin von „Indivisible“, betonte, dass Solidarität sowohl Macht als auch Sicherheit bietet, insbesondere wenn es darum geht, sich den Teilen der Trump-Agenda zu widersetzen, bei denen er allein handeln kann – wie bei der Einleitung von Massendeportationen. „Wenn Millionen von Menschen da draußen Nein sagen und sagen, dass dies nicht das ist, was unser Land sein sollte, erhöht das die Kosten der Unterdrückung“, sagte Greenberg.

„Unsere Aufgabe“, so Greenberg weiter, „ist es, Trump 2.0 und seine Befürworter anhand ihrer schlimmsten und verheerendsten Politik zu definieren. Das beginnt jetzt.“

Trump vor Gericht?

Während sich Aktivisten darauf vorbereiten, Trump auf der Straße entgegenzutreten, kommt die vielleicht vielversprechendste Vorbereitung von den Generalstaatsanwälten, die bereit sind, Trump vor Gericht zu bringen.

Trumps Sieg im Jahr 2016 hat viele Generalstaatsanwälte kalt erwischt. Das ist bei Trump 2.0 nicht der Fall. „Wir sind Lichtjahre weiter als zu dem Zeitpunkt, als Trump sein Amt antrat“, sagt Bob Ferguson dem ROLLING STONE. Ferguson ist der scheidende Generalstaatsanwalt des Bundesstaates Washington, der gerade zum Gouverneur gewählt wurde. Er war während der gesamten Amtszeit von Trump 1.0 im Amt und hat die Kampfspuren, die dies belegen. Ferguson reichte die Klage ein, die Trumps erstes „Muslimverbot“ blockierte – ein Verbot aus dem Jahr 2017, das Menschen aus sieben mehrheitlich muslimischen Ländern die Einreise in die Vereinigten Staaten untersagte.

Trump sah sich schließlich mehr als 150 Klagen mehrerer Bundesstaaten gegenüber – ein Rekord – und viele Missstände wurden dadurch eingedämmt, darunter auch Familientrennungen an der Grenze. Ferguson betont, dass die Generalstaatsanwälte der Demokraten organisiert und geeint sind – und am stärksten sind, wenn sie gemeinsam handeln. Er erinnert an einen Fall, in dem es um die Verteidigung einer Umweltverordnung ging und 17 Bundesstaaten vor Gericht erschienen: „Das war überzeugend.“

„Kalifornien will nicht, was Trump tut“

Der kalifornische Generalstaatsanwalt Bonta hat kein Interesse an Trumps vermeintlichem Mandat. „Mehr Kalifornier haben für Steve Garvey gestimmt als für Herrn Trump“, sagt er und verweist auf den ehemaligen Star der L.A. Dodgers, der als GOP-Kandidat für den Senat des Bundesstaates eine Niederlage einstecken musste.

„Kalifornien will nicht, was Trump tut, und wir werden uns mit aller Kraft dagegen wehren und zurückschlagen.“ (Der Golden State war übrigens nicht begeistert von dem, was die gebürtige Kalifornierin Harris zu bieten hatte; sie erhielt 1,8 Millionen weniger Stimmen als Joe Biden vor vier Jahren – was den größten Teil ihrer Niederlage bei der Volksabstimmung ausmachte.)

Die von Newsom Anfang Dezember einberufene Sondersitzung des Gesetzgebers – den Trump als „Newscum“ beschimpft – schlug eine Aufstockung des Rechtsteams des Staates um 25 Millionen Dollar vor, das sich darauf vorbereitet, Trump die Stirn zu bieten. Kalifornien hat bereits eine starke Erfolgsbilanz gegen Trump 1.0 vorzuweisen, indem es beispielsweise Angriffe auf die Einführung von Null-Emissions-Fahrzeugen abgewehrt und DACA geschützt hat – das Programm, das Menschen ohne Papiere, die als Kinder in die USA gebracht wurden, vor Abschiebung schützt. „Wir sind bereit, das wieder zu tun, wenn es einen Angriff auf rechtmäßig anwesende Einwanderer gibt“, sagt Bonta, „oder auf US-Bürger.“

Düstere Aussicht auf ein nationales Abtreibungsverbot

Die reproduktive Freiheit steht an erster Stelle. Dazu gehört auch die düstere Aussicht auf ein nationales Abtreibungsverbot, sagt Bonta und betont, dass sein Team bereits „Argumente vorbereitet und Wege für eine Anfechtung aufgezeigt hat“. So wie Konservative Klagen gegen die Politik Bidens durch ideologisch wohlgesonnene Gerichte steuerten – in der Hoffnung, das erzkonservative Berufungsgericht des Fünften Bezirks zu erreichen – überlegt auch Bonta, welche Gerichtsstandorte für ihn günstig wären: „Wir haben darüber nachgedacht, wo wir die Klage einreichen werden“, sagt er.

Anders als 2016 wird das höchste Gericht der Nation nun von einer konservativen Supermajorität dominiert, die Trump gegenüber äußerste Ehrerbietung gezeigt hat. „Das ist mit Sicherheit wichtig“, räumt Ferguson ein, betont aber, dass die unteren Gerichte in letzter Zeit mit Biden-Anhängern besetzt wurden und dass während Trump 1.0 „nur ein Bruchteil der Rechtsstreitigkeiten vor dem Obersten Gerichtshof der USA landete“.

Als gewählter Gouverneur von Washington nimmt Ferguson die Drohungen von Trump, Bundesmittel von den Bundesstaaten zu streichen, ernst. Er ist jedoch auch zuversichtlich, dass eine solche Streichung „leichter gesagt als getan“ ist. Er verweist auf einen Sieg vor Gericht, der Trump daran gehindert hat, die Mittel für eine Militärbasis im Bundesstaat Washington zu streichen und sie für den Bau der Grenzmauer umzuverteilen.

„ … dann wird er vor Gericht verlieren“

Ferguson äußert die besorgniserregende Vermutung, dass eine zweite Trump-Regierung möglicherweise besser vorbereitet ist – und in der Lage, einige der „schlampigen“ juristischen Arbeiten zu „straffen“, die Trump 1.0 leichter zu besiegen machten. Andererseits, so Ferguson, könnte man Trump damit zu viel Anerkennung zollen. „Nach dem, was ich bisher von Präsident Trump bei der Vorstellung seines Kabinetts gesehen habe, ist es eher dasselbe“, sagt er. „Wenn er seine Durchführungsverordnungen so einführt, wie er Matthew Gaetz eingeführt hat, wird er vor Gericht verlieren.“