Exklusiv: So will Trump gehen Presse, Medien und Whistleblower vorgehen

In den äußerst turbulenten letzten Tagen der ersten Amtszeit von Donald Trump erhielt BuzzFeed News einen wütenden Brief von seiner scheidenden Regierung. Die am 1. Dezember 2020 erlassene Vorladung wurde zugestellt, als Trump damit beschäftigt war, die demokratische Ordnung zu stürzen und die Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen, die er gerade gegen Joe Biden verloren hatte, für ungültig zu erklären.

Wie BuzzFeed damals berichtete, „haben Ermittler der Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) diese Woche eine Vorladung ausgestellt, in der BuzzFeed News aufgefordert wird, seine Quellen offenzulegen. Ein außergewöhnlicher Versuch der Regierung, sich in eine Nachrichtenagentur einzumischen, die unter dem Schutz des Ersten Verfassungszusatzes agiert. Und ein Schritt, den der ehemalige Chef der Behörde als ‚peinlich‘ kritisierte.“

Durchsetzung des Bundesrechts

In dem aggressiven Schreiben der ICE aus der Trump-Ära hieß es: „Wenn Sie dieser Vorladung nicht nachkommen, werden Sie vor einem US-Bezirksgericht zur Durchsetzung der Einhaltung dieser Vorladung sowie anderer Sanktionen angeklagt.“ Es fügte hinzu: „Sie werden gebeten, die Existenz dieser Vorladung für einen unbestimmten Zeitraum nicht offenzulegen. Jede Offenlegung dieser Art wird diese Untersuchung behindern und damit die Durchsetzung des Bundesrechts beeinträchtigen.“

Ein Wutanfall

Für viele Medienvertreter und politische Beobachter – darunter auch Beamte, die in der Trump-Administration tätig waren und zu diesem Zeitpunkt Kenntnis von dem Dokument hatten – war die Vorladung nicht einmal das Papier wert, auf dem sie gedruckt war. Es handelte sich um einen Wutanfall. Nicht um eine echte rechtliche Bedrohung. Zunächst einmal wären Trump und seine Beamten in weniger als zwei Monaten arbeitslos. Es gab innerhalb der Bundesregierung nicht viel Willen und noch weniger Zeit, um diese Drohung gegen einen investigativen Reporter, seine Quellen und seine Publikation wahr zu machen. Es gab nicht einmal eine abschreckende Wirkung, per se. Weil ihr Mann die Wiederwahl nicht gewonnen hatte.

Das war damals.

Jetzt, nachdem Trump bei den Wahlen 2024 Vizepräsidentin Kamala Harris besiegt hat, haben er und sein Team noch vier Jahre Zeit, um zu versuchen, Informanten, Whistleblower und Mediengegner einzuschüchtern und ins Visier zu nehmen. Insbesondere, wenn es um angeblich hochsensible Informationen oder geheime Informationen geht. Sie werden diese Gelegenheit nutzen.

Für diesen Bericht sprach ROLLING STONE mit Anwälten, die dem designierten Präsidenten nahestehen. Mit Beamten der neuen Trump-Regierung. Und anderen Republikanern, die mit Trump darüber gesprochen haben, wie peinliche Indiskretionen der Presse während seiner zweiten Amtszeit eingedämmt werden können. Zwei der Quellen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, nannten ausdrücklich die Vorladung vom 1. Dezember als Vorbild und als etwas, von dem Verbündete und Stellvertreter von Trump erwarten, dass es während der zweiten Amtszeit häufiger vorkommt. Diesmal mit dem Vorteil von Jahren, nicht von Tagen.

Trumps Feinde in der Presse

Dies ist nur ein Aspekt der weitreichenden Pläne, nach Trumps Amtseinführung Ende Januar erneut hart gegen Whistleblower vorzugehen und Trumps Feinde in der Presse zu schikanieren. Es ist mit weiteren Beschlagnahmungen von Kommunikationsmitteln, mehr Strafverfolgungen von Whistleblowern und mehr persönlichen Klagen oder rechtlichen Drohungen von Trump gegen Nachrichtenagenturen zu rechnen.

„Oh, das wird brutal“, sagt ein konservativer Anwalt, der bestimmte Pläne und Ideen mit Trump und seinem engsten Kreis besprochen hat. „Ohne Rücksicht auf Verluste [weil] wir unsere Lektionen aus dem ersten Mal gelernt haben und eine Lektion lautet, dass man noch aggressiver sein muss.“

Ein Grund, warum ein Großteil der Trump-Weltelite die Schonfrist beenden will, ist, dass sie aus gutem Grund mit einer Flut von undichten Stellen in den Medien nach Trumps Amtseinführung in Washington, D.C., im nächsten Monat rechnen. Da Trump beabsichtigt, mehrere umstrittene oder skandalumwitterte Persönlichkeiten für die höchsten Ämter in der amerikanischen Regierung zu nominieren – darunter Pete Hegseth als Leiter des Pentagons, Robert F. Kennedy Jr. als Leiter des Ministeriums für Gesundheit und menschliche Dienste, Tulsi Gabbard als Direktorin des Nationalen Nachrichtendienstes und Kash Patel als FBI-Direktor – sagen Trump und sein engster Kreis voraus, dass Beamte in verschiedenen Ministerien und Behörden frühzeitig und häufig Informationen durchsickern lassen werden, wie mehrere Quellen berichten.

Bürointerne Paranoia und wildes Suchen nach Leaks

Dies ist natürlich eine Angelegenheit, die Trump sehr am Herzen liegt. Während seiner ersten Amtszeit im Oval Office waren bürointerne Paranoia und wildes Suchen nach Leaks – sowohl offiziell durch Ermittler des Bundes als auch inoffiziell durch eifrige Trump-Mitarbeiter – ein Markenzeichen der Regierung. Aber Trumpland ist nicht nur darum bemüht, Lecks, geheime Informationen und andere Details von Mitgliedern dessen, was der gewählte Präsident und seine Kumpane als „Tiefenstaat“ verspotten, auszumerzen. Oft kommt der Verrat aus den eigenen Reihen.

Laut zwei mit der Angelegenheit vertrauten Quellen ist Trump persönlich wütend über einige der undichten Stellen, die im Rahmen des derzeitigen Übergangs zum Präsidentenamt aufgetreten sind. Und hat in einigen Fällen wütend verlangt zu wissen, wer in seiner Mitte der Presse möglicherweise bestimmte Informationen zugetragen haben könnte.

Whistleblower und Informanten terrorisieren

Wenn Trump sein Amt wieder antritt, wird es oberste Priorität haben, einen Großteil der Biden-Agenda rückgängig zu machen. Dazu gehören auch einige der Bemühungen der Regierung, das Ausmaß einzuschränken, in dem die Regierung Whistleblower und Informanten terrorisieren kann.

Während Bidens erstem Amtsjahr kündigte sein Generalstaatsanwalt Merrick Garland an, dass das Justizministerium Staatsanwälten – mit einigen Ausnahmen – verbieten werde, im Rahmen von Untersuchungen zu undichten Stellen die Telefonaufzeichnungen von Journalisten und andere private Mitteilungen zu beschlagnahmen.

Mehreren sachkundigen Quellen zufolge, von denen einige das Thema im vergangenen Jahr mit Trump besprochen haben, wollen der designierte Präsident und mehrere Anwälte in seinem Umfeld diese Politik des Justizministeriums aus der Biden-Ära umgehend rückgängig machen. Mit den Worten eines Trump-Beraters geht sie „in den Papierkorb“, wobei einige Trump-Beamte beabsichtigen, sie gleich zu Beginn der zweiten Amtszeit zu zerreißen.

FBI soll sie jagen

Unter überzeugten Trumpisten, die dem designierten Präsidenten nahestehen, wurde auch darüber diskutiert, möglicherweise neue Stellen im FBI oder im Justizministerium zu schaffen, die sich ausschließlich auf die Jagd nach undichten Stellen konzentrieren und die Flut von Medienlecks stoppen sollen. Im Sommer 2017 erwähnte Trumps erster Justizminister Jeff Sessions, dass das FBI eine neue Einheit gebildet habe, die sich mit undichten Stellen, auch mit geheimen Informationen, befassen solle. Sessions gab außerdem bekannt, dass die Trump-Administration die Zahl der strafrechtlichen Ermittlungen wegen Informationslecks seit dem Ausscheiden von Präsident Barack Obama aus dem Amt verdreifacht habe.

„In Fällen, in denen es um kriminelle Informationslecks geht, sollten die US-Strafverfolgungsbehörden und der neue Generalstaatsanwalt den Beweisen folgen, wohin auch immer sie führen, unabhängig davon, was der Generalstaatsanwalt der vorherigen Regierung denkt oder was in dem internen Memorandum stand“, sagt Steven Groves, der als Anwalt in Trumps erstem Weißen Haus tätig war.

Erzfeinde in den politischen Medien

Sowohl die Obama- als auch die Trump-Regierung erregten bei Pressefreiheitsgruppen erheblichen Aufruhr wegen der geheimen Beschlagnahmung von Unterlagen von Reportern und anderen Personen durch das Justizministerium. Was auch immer Obama und sein Justizministerium an Akten anlegten, Trump und seine leitenden Beamten waren entschlossen, es zu zerstören. Unter dem rhetorischen und propagandistischen Krieg der ersten Trump-Regierung gegen seine Erzfeinde in den politischen Medien gurgelte es vor einer Menge echter Taten. So hat die erste Trump-Regierung beispielsweise eine Rekordzahl an undichten Stellen an die Bundesbehörden für strafrechtliche Ermittlungen weitergeleitet.

„Obamas Justizministerium hat acht journalistische Quellen nach dem Spionagegesetz angeklagt, mehr als alle US-Präsidenten vor ihm zusammen“, berichtete The Intercept bereits 2019. “Donald Trump übertrifft nun Obamas Acht-Jahres-Rekord in etwas mehr als zwei Jahren im Amt.“

Krieg gegen Whistleblower

Dieser verschärfte Krieg gegen Whistleblower in der Regierung wurde zum Teil durch dasselbe Spionagegesetz angetrieben, nach dem Trump strafrechtlich ermittelt wurde und im inzwischen eingestellten Fall des Sonderermittlers Jack Smith angeklagt wurde. Der Krieg wird mit großer Wucht zurückkommen, wenn Trump vereidigt wird. Bisher hat der zweimal angeklagte ehemalige (und zukünftige) Präsident, der während seines Wahlkampfs 2024 auch zu einem verurteilten Schwerverbrecher wurde, die Ultra-Loyalistin Pam Bondi als seine Kandidatin für die Leitung des Justizministeriums benannt. Anfang dieses Monats gab Trump bekannt, dass ein weiterer Hyper-MAGA-Anhänger, Kash Patel, seine neue Wahl für das Amt des FBI-Direktors sei.

Patel hat keinen Hehl daraus gemacht, dass er die Macht des Bundes nutzen will, um gegen diejenigen vorzugehen, die er als Anti-Trump-Subversive in der Presse und der Regierung ansieht. Vor einem Jahr sagte Trumps Wahl, das FBI zu übernehmen, seinem Verbündeten Steve Bannon, dass sie, falls Trump gewinnen würde, ernsthaft „die Verschwörer finden würden – nicht nur in der Regierung, sondern auch in den Medien“, und wiederholte die antidemokratische Lüge über „Leute in den Medien, die über amerikanische Bürger gelogen haben, die Joe Biden bei der Fälschung der Präsidentschaftswahlen geholfen haben“.

„Wir werden euch verfolgen“

Patel fügte hinzu: „Wir werden euch verfolgen. Ob strafrechtlich oder zivilrechtlich, das werden wir noch herausfinden. Aber ja, wir warnen euch alle, und Steve, das ist der Grund, warum sie uns hassen. Das ist der Grund, warum wir tyrannisch sind. Das ist der Grund, warum wir Diktatoren sind.“

In der Tat.

Die Trump nahestehenden Quellen fügen hinzu, dass nichtstaatliche Akteure ein wesentlicher Bestandteil ihrer Pläne zur Bekämpfung von Reportern sein werden, die sie als zu aufdringlich empfinden. Mehrere Quellen sagen, dass Trump als amtierender Präsident immer noch beabsichtigt, seine kleine Armada von persönlichen Anwälten, die nicht in der Verwaltung arbeiten, mit seinen (oft frivolen) Klagen zu beauftragen – oder, was häufiger der Fall ist, mit wütenden rechtlichen Drohungen, die nicht zu Klagen führen – gegen Medienunternehmen, die ihm während einer neuen Amtszeit zu nahe treten.

In den letzten Tagen des Wahlkampfs 2024 verklagte Trump CBS auf die lächerliche Summe von 10 Milliarden US-Dollar – basierend auf der noch lächerlicheren Vorstellung, dass die Art und Weise, wie „60 Minutes“ ein Interview mit Kamala Harris bearbeitete, irgendwie verklagbar sei.

Vergeltung, Blutrausch

„Die erwartete Indiskretion ist für [uns] eine Angelegenheit von höchster Priorität bei Ermittlungen und Rechtsstreitigkeiten“, sagt Mike Howell, ein ehemaliger Beamter des Heimatschutzministeriums unter Trump, der heute als Geschäftsführer des Oversight Project der Heritage Foundation tätig ist. “Wir haben mehrere ausstehende Klagen wegen durchgesickerter Informationen aus den letzten Jahren, die die Trump-Administration erben wird. Viele dieser Klagen haben mit dem FBI zu tun, darunter auch Dinge, die Präsident Trump direkt geschadet haben … Daher wird die Trump-Regierung am ersten Tag ihrer zweiten Amtszeit eine Reihe von FOIA-Rechtsstreitigkeiten erben, für die sie sich verantworten muss … Sie wird bereits die Pflicht haben, herauszufinden, wie diese Informationen die Biden-Regierung durch ein Leck verlassen haben.“

Howell fährt fort, dass während der zweiten Amtszeit von Trump „immer dann, wenn wir in der Presse von einem Leck von besonderem Interesse erfahren, davon auszugehen ist, dass wir unser Ermittlungsteam und unser Prozessführungsteam einsetzen werden, um herauszufinden, wie diese Informationen die Regierung verlassen haben. Wir werden unser umfangreiches Quellennetzwerk und andere uns zur Verfügung stehende Instrumente nutzen, um zu versuchen, die Quelle des Lecks zu identifizieren und die laufenden Ermittlungen zu ergänzen.“

Mit seiner Wahlkampagne, die auf Vergeltung, Blutrausch und autoritären Impulsen basiert, machte Trump kein Geheimnis aus seinem langjährigen Wunsch, seine Feinde in den Medien zu bestrafen. In den letzten Jahren hat Trump sogar die Idee, dass Journalisten im Gefängnis vergewaltigt werden – und so gefoltert werden, um die Identität ihrer vertraulichen Quellen preiszugeben – zu einem publikumswirksamen Lacher bei einigen seiner Kundgebungen gemacht.

„Person des Jahres“

Während er sich auf sein erneutes Amtsantritt vorbereitet, macht der designierte Präsident kein Geheimnis daraus, dass er es auf Journalisten abgesehen hat.

Letzten Monat übte der designierte Präsident persönlich Druck auf republikanische Senatoren aus, um das PRESS Act, ein parteiübergreifendes Gesetz zum Schutz von Reportern, zu Fall zu bringen. Trump postete in den sozialen Medien, dass Konservative „DIESES GESETZ TÖTEN MÜSSEN“. Aber es blieb nicht bei diesem Social-Media-Post. Trump war so sehr in diese Angelegenheit involviert, dass er privat und am Telefon mit bestimmten republikanischen Abgeordneten darüber sprach, wie sichergestellt werden kann, dass Präsident Biden dieses Gesetz nie unterzeichnet, wie eine Quelle mit Kenntnis der Situation und eine weitere Person, die darüber informiert wurde, ROLLING STONE mitteilten.

Diese Woche haben die Republikaner im Senat das Gesetz pflichtbewusst blockiert.

Als Trump am Donnerstag die Auszeichnung „Person des Jahres“ des Magazins „Time“ entgegennahm, sagte er, dass „die Medien sich ein wenig beruhigt haben; sie mögen uns jetzt viel lieber, glaube ich“, und fügte mit einem Lächeln hinzu: „Wenn nicht, müssen wir es eben noch einmal mit ihnen aufnehmen, und das wollen wir nicht.“