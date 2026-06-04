Was ist los bei CBS und „60 Minutes“?

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Was als leises Unbehagen unter den CBS-News-Mitarbeitern begann, als Bari Weiss im vergangenen Oktober zur Chefredakteurin des Nachrichtensenders ernannt wurde, ist inzwischen in offenes Chaos umgeschlagen – ausgelöst durch die schmucklose Entlassung des langjährigen „60 Minutes“-Korrespondenten Scott Pelley am Dienstag.

Es ist die jüngste Krise, die die Redaktion erschüttert, nachdem Weiss bereits das Flaggschiff „CBS Evening News“ umgebaut und den Morgenmoderator Tony Dokoupil zum Hauptnachrichtensprecher befördert hatte. Vergangene Woche entließ Weiss eine Reihe erfahrener Korrespondenten und Produzenten und holte den Technologiejournalisten und Filmemacher Nick Bilton als Executive Producer von „60 Minutes“ – jenem Fernsehnachrichtenformat, das seit seinem Start 1968 mehr als 150 Emmys gewonnen hat.

Biltons Ankunft stieß intern sofort auf Widerstand. Pelley konfrontierte den neuen Chef bei einem hitzigen All-Hands-Meeting am Montag. Leidenschaftlich aufgewühlt warf Pelley Weiss vor, die legendäre Sonntagabendsendung zu „ermorden“, und verlangte von Bilton Antworten, warum vier langjährige Kollegen an dem, was er als „Schwarzen Donnerstag“ bezeichnete, „grausam gefeuert“ worden seien.

Weiss zieht die Konsequenzen

Der Ausbruch kostete Pelley seinen Job, erklärte Weiss bei einem Redaktionsmeeting am Mittwoch. Eine Vertrauensgrundlage sei zerstört worden, und es gebe keinen Weg zurück, sagte Weiss laut der „New York Times“. „Wir wollten das nicht, aber das ist der Weg, den er gewählt hat.“

Doch Pelley schlug umgehend zurück: Er warf Weiss vor, über den Inhalt ihres privaten Gesprächs zu lügen, und behauptete in einer gesonderten Erklärung, die Führungsebene habe ihn „angewiesen“, „Unwahrheiten und Voreingenommenheit in eine politisch heikle Geschichte einzuschleusen“ und „nicht verifizierte Behauptungen aufzunehmen“. (CBS reagierte auf eine Anfrage von ROLLING STONE zunächst nicht.)

Mit drei entlassenen Langzeitkorrespondenten innerhalb einer Woche bleibt offen, wie ein umgebautes „60 Minutes“ künftig aussehen wird. Hier ist, was man wissen muss, um den Überblick über das Geschehen hinter den Kulissen zu behalten:

Wer ist Bari Weiss?

Im vergangenen Jahr übernahm David Ellison, Sohn des Tech-Milliardärs Larry Ellison, Paramount in einer milliardenschweren Fusion und ernannte Weiss zur Chefredakteurin von CBS News. Die Entscheidung löste angesichts von Weiss‘ Hintergrund sofort Kritik aus.

Vor ihrer Ernennung war Weiss Meinungsautorin bei der „New York Times“, bevor sie das unabhängige Medienunternehmen „The Free Press“ gründete, das sich nach eigenen Angaben auf „Geschichten konzentriert, die im Dienst einer ideologischen Agenda ignoriert oder verzerrt werden“. (Im Zuge von Weiss‘ Wechsel zu CBS News kaufte Ellison „The Free Press“ für 150 Millionen Dollar.)

Im Januar skizzierte Weiss ihre Vision für die Redaktion und betonte, dass eine Modernisierung der Arbeitsweise von CBS News entscheidend sei, um in der sich wandelnden Medienlandschaft zu überleben. „Unsere bisherige Strategie war es, an dem Publikum festzuhalten, das noch lineares Fernsehen schaut“, sagte sie. „Ich sage euch: Wenn wir diese Strategie beibehalten, sind wir erledigt.“

Erste Risse bei „60 Minutes“

Das erste Warnsignal bei „60 Minutes“ kam im Dezember 2025, als Weiss entschied, einen Beitrag über CECOT – das Gefängnis in El Salvador, in das die Trump-Administration im Rahmen von ICEs aggressiver Abschiebepolitik Hunderte mutmaßlich illegaler venezolanischer Einwanderer gebracht hatte – vorübergehend zurückzuhalten.

Korrespondentin Sharyn Alfonsi äußerte intern die Befürchtung, Weiss habe die Geschichte in letzter Minute aus politischen Gründen „versenkt“. Weiss wies das zurück: Die Geschichte sei noch nicht „fertig“ gewesen, Alfonsi und ihr Team sollten ihre Recherchen weiter vertiefen.

Obwohl der Beitrag schließlich im Januar ausgestrahlt wurde, markierte der Vorfall den Beginn eines anhaltenden Konflikts zwischen Alfonsi und Weiss.

Was löste den jüngsten Eklat aus?

Nachdem monatelang spekuliert worden war, ob Alfonsis Vertrag verlängert würde, entließ Weiss vergangenen Donnerstag Alfonsi gemeinsam mit Korrespondentin Cecilia Vega, Executive Producer Tanya Simon, Executive Editor Draggan Mihailovich sowie den Produzenten Guy Campanile und Matthew Polevoy – und räumte damit de facto die gesamte Führungsriege der Sendung ab.

Als Simons Nachfolger benannte Weiss Nick Bilton als Executive Editor und bezeichnete ihn als „einen der unternehmerischsten Journalisten unserer Zeit“. Bilton teile die Mission des Unternehmens, die Sendung neu zu beleben, und bringe „tiefgreifende investigative Erfahrung und ein Gespür für den technologischen Moment, in dem wir leben“ mit.

Bilton stellte sich dem Team am Montagmorgen in einem All-Hands-Meeting vor und versuchte dabei, Gerüchte zu zerstreuen, er wolle die renommierte Sendung in „60 Einminuten-Episoden verwandeln, die aussehen wie TikTok“, wie die „New York Times“ berichtete.

Pelleys Abrechnung

Das Meeting geriet aus dem Ruder, als Pelley – ein Journalist mit 50 Jahren Berufserfahrung – Bilton mit Fragen löcherte und Weiss vorwarf, den tadellosen Ruf der Sendung zu ruinieren.

„Sie ermordet ‚60 Minutes’“, sagte Pelley. „Sie liebt diesen Ort nicht. Sie wurde geholt, um ihn zu zerstören, und genau das tut sie … Sie hat keine Qualifikationen für ihren Job; Sie haben dürftige Qualifikationen für diesen Job. Die Veränderungen, die sie bei den ‚Evening News‘ vorgenommen hat, waren katastrophal – warum sollten wir also erwarten, dass irgendetwas davon besser wird?“

Warum warf Scott Pelley Nick Bilton vor, nur ‚dürftige‘ Qualifikationen zu besitzen? Bilton hat kaum Erfahrung im Fernsehnachrichtengeschäft, obwohl er sowohl als Journalist als auch als Produzent gearbeitet hat. Bei der „New York Times“ und bei „Vanity Fair“ war er als Technologiekolumnist beziehungsweise als freier Autor tätig.

Biltons fragwürdige Vita

Was die Leinwand betrifft: Bilton führte 2021 bei der Netflix-Dokumentation „Fake Famous“ Regie und ist als Autor der viel geschmähten HBO-Serie „The Idol“ von „Euphoria“-Schöpfer Sam Levinson mit The Weeknd und Lily-Rose Depp in den Hauptrollen aufgeführt.

Laut seiner Website und „Deadline“ schreibt und produziert Bilton außerdem einen Film und ein Buch über „die Mafia im Hawaii der 1970er-Jahre“ für Regisseur Martin Scorsese, mit Dwayne Johnson, Emily Blunt und Leonardo DiCaprio in den Hauptrollen.

Am Dienstagabend veröffentlichte Pelley eine Erklärung, in der er seinen Abgang bestätigte, seiner Zeit bei der Sendung dankte und ausdrücklich auf einen jüngsten Anstieg der Einschaltquoten um neun Prozent hinwies. Dann ließ er gegen die neue CBS-News- und Paramount-Führung alle Hüllen fallen.

Pelleys offener Brief

„Der neue Eigentümer unseres Senders wirft diese Legende beiseite, offensichtlich um sich einen flüchtigen Moment der Gunst bei der Trump-Administration zu erschleichen“, schrieb er. „Das neue Management hat mich angewiesen, Unwahrheiten und Voreingenommenheit in eine politisch heikle Geschichte einzuflechten. Man hat mir gesagt, ich solle nicht verifizierte Behauptungen aufnehmen … Und schließlich haben Inkompetenz und Unprofessionalismus im neuen Management ein Chaos angerichtet. In einem Fall, der eine meiner Geschichten betraf, fehlten der gesamten Sendung nur 19 Minuten davon, gar nicht auf Sendung zu gehen.“

Am Mittwochmorgen legte Pelley mit einer weiteren Erklärung nach, um Weiss‘ Darstellung des Geschehens zu widersprechen, die sie der Redaktion gegenüber geäußert hatte. Weiss schilderte das Gespräch hinter verschlossenen Türen zwischen ihr, Pelley, Bilton und CBS-News-Präsident Tom Cibrowski als äußerst angespannt.

„Trotz unserer Bemühungen, mit Scott Pelley ins Gespräch zu kommen und einen Weg zurück zu finden, war uns das leider nicht möglich, sodass wir uns trennen mussten“, soll Weiss gesagt haben.

Kein Dialog, nur eine Tür

Pelley hingegen sagte, er sei während des kurzen, zehnminütigen Gesprächs „abgeblockt“ worden, und es habe keinen „konstruktiven Dialog“ gegeben, bevor man ihm die Tür gezeigt habe. „Diese Führungskräfte können das Vertrauen der Mitarbeiter nicht mit Lügen gewinnen“, sagte er. „Das widerspricht allem, wofür wir stehen, und offenbart eine Verachtung für das, was Journalisten tun.“

Anderson Cooper gab vergangenen Monat bekannt, dass er nach 20 Jahren als Mitarbeiter der legendären Sendung ausscheiden werde. (Cooper hatte seine Rolle als CNN-Anchor und seine Position bei „60 Minutes“ parallel ausgeübt.)

„Es gibt sehr wenige Dinge, die so lange existieren wie ‚60 Minutes‘ und dabei die Qualität aufrechterhalten haben“, sagte Cooper in seiner Abschiedsansprache. „Dinge können sich weiterentwickeln und verändern, und ich finde das großartig – Veränderung ist richtig und wichtig. Aber ich hoffe, dass der Kern dessen, was ‚60 Minutes‘ ausmacht, immer erhalten bleibt. Die Unabhängigkeit von ‚60 Minutes‘ war entscheidend.“

Weitere Abgänge

Der frühere „60 Minutes“-Executive Producer Bill Owens hatte im vergangenen April nach der Fusion von Paramount mit Skydance aus eigenem Antrieb das Handtuch geworfen. In einer Rede am Montag beim New York Press Club schloss er sich Coopers Worten an und zollte Pelley Respekt dafür, dass er Haltung gezeigt hatte. „CBS News und ‚60 Minutes‘ sind Institutionen – keine Orte, an denen Partisanen und Ideologen beschäftigt werden sollten“, sagte Owens laut „Variety“.