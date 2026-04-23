Katie Couric über „Kapitulation“ vor Trump: „Ein handfestes Erpressungsmanöver“

Katie Couric – die langjährige frühere „Today“-Moderatorin, die heute ihr eigenes unabhängiges Medienunternehmen betreibt – sprach mit „Variety“ anlässlich des 20. Jahrestags des Beginns ihrer fünfjährigen Amtszeit als Anchor der „CBS Evening News“.

Couric äußerte sich zum aktuellen Zustand des Broadcast-Journalismus und erklärte, warum der „Both-sides“-Ansatz beim Berichten – mit dem man zentristische Zielgruppen ansprechen möchte – keine Lösung sei. Auf die Frage von „Variety“, ob es in einem derart gespaltenen politischen Klima noch möglich sei, eine „geradlinige Nachrichtensendung“ zu machen, antwortete Couric, das sei „aus einer Reihe von Gründen sehr schwierig“.

„Ich glaube, es wäre mit einem weniger polarisierenden Präsidenten wahrscheinlich einfacher gewesen. Aber ich denke, es gibt einen erheblichen Teil der Bevölkerung, der glaubt, dass die Trump-Administration eine existenzielle Bedrohung für die Demokratie darstellt – und für diese Menschen ist eine ‚Both-sides‘-Nachrichtensendung ein Verstoß gegen die journalistische Ethik“, sagte sie. „Genauso verhält es sich mit denen, die glauben, die Wahl sei manipuliert worden – sollen Nachrichtensendungen dann sagen, diese Menschen glaubten, die Wahl sei gestohlen worden, obwohl es dafür absolut null Beweise gibt? Ich denke, wir sind in eine neue Ära eingetreten – eine, in der es nicht nur um Fakten geht, sondern auch um Kontext und Einordnung. Dinge zu wiederholen, die nicht wahr sind, in der Hoffnung, unparteiisch zu wirken, ist keine Lösung.“

Kritik an CBS und ABC

Couric kritisierte auch ihren früheren Sender sowie ABC. Im vergangenen Sommer zahlte Paramount, der Mutterkonzern von CBS, 16 Millionen Dollar Vergleichssumme an US-Präsident Donald Trump – wegen eines „60 Minutes“-Interviews mit der früheren Vizepräsidentin Kamala Harris. Ein Jahr zuvor hatte ABC News zugestimmt, 15 Millionen Dollar an Trumps Präsidentenbibliothek zu zahlen, um eine Verleumdungsklage beizulegen. Anlass war die Behauptung des Anchors George Stephanopoulos, der designierte Präsident sei zivilrechtlich wegen der Vergewaltigung der Autorin E. Jean Carroll verurteilt worden.

„Ich würde gerne zwischen dem Konzern und den Medien trennen, denn ich halte das für ein echtes Problem“, sagte Couric mit Blick auf beide Sender. „Das geschah offensichtlich, weil sie wollten, dass die Fusion zwischen Paramount und Skydance durchgeht – und das war so offensichtlich“, sagte Couric über den CBS-Vergleich. „Das ist für mich ein wirkliches Problem im heutigen Medienbetrieb, und ich fand das schlicht beschämend. Dieses Ausmaß an Kapitulation war für mich unglaublich enttäuschend.“

Sie fuhr fort: „Dasselbe gilt für die Anwaltskanzleien, die das mitgemacht haben. Die würden argumentieren, sie wären sonst untergegangen. Ich habe mit Führungskräften einiger dieser Kanzleien gesprochen, und die Kanzlei meines verstorbenen Mannes hat viele von denen vertreten, die sagten: ‚Wir beugen uns nicht diesem Druck.‘ Aber das ist ein handfestes Erpressungsmanöver. Und ich habe in dieser wirklich gefährlichen Zeit nicht viele Beispiele von Zivilcourage gesehen.“

Unabhängig und ohne Angst

Couric, die ihr unabhängiges Medienunternehmen Katie Couric Media 2017 gegründet hat, sagte, sie sei „froh, eine unabhängige Journalistin zu sein“, und dass sie, „wenn etwas eine bestimmte Zeit und ein Gespräch einer bestimmten Länge verdient, das auch tun kann“. Sie fügte hinzu: „Ich agiere nicht aus einer Position der Angst heraus – und das fühlt sich wirklich gut an.“