Jimmy Kimmel ruft Zuschauer zum CBS-Boykott nach dem „Colbert“-Finale auf: „Schaltet nie wieder ein“

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Jimmy Kimmel hat seine Fans aufgefordert, CBS nach dem Ende von „The Late Show“ nicht mehr einzuschalten. In der Mittwochsausgabe von „Jimmy Kimmel Live“ erinnerte der Moderator sein Publikum daran, dass es am Folgeabend keine neue Folge seiner Show geben werde – aus Respekt vor seinem Freund Stephen Colbert.

„Wir machen morgen Nacht eine Pause, aus Respekt vor unserem Kollegen und Freund Stephen Colbert sowie den Autoren, Produzenten, dem Stab und der Crew von „The Late Show“, deren letzte Sendung auf CBS zeitgleich mit unserer ausgestrahlt wird“, sagte Kimmel. „Ich glaube, ihr wisst, wie ich darüber denke, dass sie hinausgedrängt wurden. Ich hoffe, dass diejenigen, die diesen Druck ausgeübt haben, sich heute Nacht schämen – obwohl ich weiß, dass sie das wahrscheinlich nicht tun.“

Er fuhr fort: „Das gesagt, halte ich es für das Wichtigste, Stephen und dem Team von „The Late Show“ zu gratulieren – für all die großartige Arbeit der vergangenen elf Jahre und all die großartige Arbeit, die sie an anderen Orten fortsetzen werden. Daran habe ich keinen Zweifel. Alle bei dieser Show waren uns gegenüber stets sehr großzügig. Wir hatten nie das Gefühl, gegen sie anzutreten. Es war nichts wie in den alten Tagen des Late-Night-Fernsehens. Ich war immer gern in Stephens Show, er war immer gern bei uns. Ich hoffe, dass wir das wieder tun können. Ich hoffe, er besucht uns so oft wie möglich.“

Kimmels letzter Appell

Kimmel schloss: „Im Namen aller bei unserer Show möchten wir allen bei eurer Show sagen: Es war eine Freude, an eurer Seite zu arbeiten. Ich werde morgen Nacht einschalten. Ich hoffe, dass diejenigen unter euch, die unsere Show schauen, ebenfalls ein letztes Mal CBS einschalten werden. Danach nie wieder.“

Nachdem er seinen Monolog fortgesetzt hatte, legte Kimmel nach: „Gut. Reden wir jetzt über den Mistkerl, der sie vom Bildschirm vertrieben hat.“

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„The Late Show“ wurde im vergangenen Juli abgesetzt, nachdem CBS und sein Mutterkonzern Paramount einen Vergleich in Höhe von 16 Millionen Dollar mit Donald Trump geschlossen hatten. Colbert bezeichnete den Deal damals in der Sendung als „fette Bestechung“. CBS erklärte die Entscheidung, „The Late Show“ zu beenden, als „finanzielle“ und betonte, sie stehe in keinem Zusammenhang mit den Problemen bei Paramount. Dennoch wurde spekuliert, Paramount habe den Stecker gezogen, um sich bei Trump und der FCC – der US-Bundesbehörde für Kommunikation – einzuschmeicheln und so die Fusion zwischen Paramount und Skydance zu sichern.

Das Finale heute Nacht

Die letzte Folge von „The Late Show“ läuft heute Nacht, am 21. Mai. „Jimmy Kimmel Live“ sendet zur gleichen Zeit eine Wiederholung, ebenso „The Tonight Show“.