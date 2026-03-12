Kim Kardashian und das Sex Tape: Brisante Details

Kim Kardashians Verleumdungsklage gegen Ray J hat diese Woche eine neue Wendung genommen: Kardashian besteht darauf, nie mit ihrer Mutter verschworen zu haben, um ihr berüchtigtes Sex-Tape zu veröffentlichen – und Ray Js Anwalt bezeichnet die Zurückweisung als „nachweislich falsch“ und möglicherweise als „Meineid“.

„Seine Behauptung, ich hätte gemeinsam mit meiner Mutter und anderen einen Plan ausgeheckt, ein Sex-Tape zu veröffentlichen, die Öffentlichkeit zu betrügen und eine ‚gefälschte‘ Klage gegen das Pornounternehmen einzureichen, das es veröffentlichte, um ‚Buzz zu erzeugen‘, ist eine Lüge“, schrieb Kardashian in einer am Dienstag eingereichten eidesstattlichen Erklärung. „Meine Familie und ich sind kein Teil eines kriminellen Unternehmens; wir haben keine Racketeering-Aktivitäten durchgeführt und auch nicht von solchen profitiert, wie der Beklagte behauptet.“

Gegenüber TMZ warf Ray J Kardashian vor, unter Eid sowohl über das intime Video als auch über eine Kreditkartenbetrugsklage gelogen zu haben, die seine Mutter gegen Kardashian und ihre Geschwister eingereicht hatte. In ihrer neuen eidesstattlichen Erklärung bezeichnete Kardashian die Betrugsklage als „diskreditiert“ und erklärte, sie sei nach einem privaten Vergleich ohne Schuldeingeständnis abgewiesen worden.

Anwalt erhebt schwere Vorwürfe

Am Donnerstag veröffentlichte Ray Js Anwalt Howard King gegenüber ROLLING STONE eine Stellungnahme, in der er seinen Mandanten unterstützte. „Wenn Ms. Kardashian wirklich daran gelegen ist, der Anwaltskammer zu beweisen, dass sie den erforderlichen moralischen Charakter für die Zulassung besitzt – sofern sie das Staatsexamen besteht –, sollte sie keinen Meineid begehen“, sagte King. „Ihre eidesstattlichen Aussagen, sie habe Ray Js Mutter kein Geld gestohlen und sie und ihre Mutter hätten keine falsche Geschichte über die Veröffentlichung des Sex-Tapes inszeniert, sind nachweislich falsch und könnten sie einer strafrechtlichen Verfolgung wegen Meineids aussetzen.“

Anwälte von Kardashian und Jenner reagierten am Donnerstag nicht umgehend auf Anfragen von ROLLING STONE.

In einer ebenfalls diese Woche eingereichten separaten eidesstattlichen Erklärung wies auch Kardashians Mutter Kris Jenner jede Beteiligung an einem angeblichen Betrug im Zusammenhang mit dem Sex-Tape zurück. Jenner ist gemeinsam mit ihrer Tochter Klägerin in der Verleumdungsklage gegen Ray J, dessen bürgerlicher Name William Ray Norwood Jr. lautet.

Jenner weist Vorwürfe zurück

„Die Behauptung des Beklagten, ich sei für die Veröffentlichung und kommerzielle Verwertung des Sex-Tapes meiner Tochter Kim verantwortlich gewesen, ist absolut falsch“, erklärte Jenner. „Ich habe keine ‚gefälschte‘ Klage gegen das Pornounternehmen eingereicht, das das Band meiner Tochter veröffentlichte, um die Öffentlichkeit zu täuschen und vor der Veröffentlichung des Tapes Aufmerksamkeit zu generieren, wie er behauptet.“

Jenner gab an, wegen der „emotionalen Belastung, die mir der Beklagte durch seine schrecklichen Lügen über mich und meine Tochter zugefügt hat“, in Therapie zu sein. Sie bestritt außerdem, an einer Racketeering-Verschwörung mit ihrer Tochter beteiligt zu sein.

Norwood und Kardashian führten Anfang der 2000er-Jahre eine Beziehung und sind gemeinsam in einem Sex-Tape zu sehen, das 2003 aufgenommen und 2007 von Vivid Entertainment veröffentlicht wurde. Das Unternehmen hat stets erklärt, das Video legal von einem Dritten erworben zu haben. Die Veröffentlichung des Tapes erfolgte kurz vor dem Serienstart von „Keeping Up With the Kardashians“ auf E! im Jahr 2007.

Hintergrund der Klage

Laut Kardashians Klage hat Norwood sie und Jenner mit Aussagen im vergangenen Jahr verleumdet, die darauf abzielten, „seine eigene schwindende Bekanntheit wiederzubeleben“.

„Unfähig, das Ende seiner flüchtigen Beziehung mit Ms. Kardashian vor über 20 Jahren zu akzeptieren, hat Ray J wiederholt versucht, sich an den Namen der Klägerinnen anzuhängen und ihre Bekanntheit für persönlichen Vorteil auszunutzen“, heißt es in der Klage. „Ray Js verleumderische Aussagen über die Klägerinnen sind Teil einer umfassenderen Belästigungskampagne, die darauf ausgelegt ist, Publicity für seine strauchelnde Karriere zu generieren und seiner eingestandenen Feindseligkeit gegenüber der Kardashian-Familie Genüge zu tun.“

Kardashian und Jenner zufolge reicht Norwoods angebliches Muster „antagonistischen Verhaltens“ bis zu seinem Song „I Hit It First“ aus dem Jahr 2013 zurück, den die Klage als „weithin als abfällige Anspielung auf Ms. Kardashian verstandenen“ bezeichnet. Die Klage besagt, Norwoods „Kampagne“ sei am 30. Mai 2025 neu entfacht worden, als er Kardashians Namen in eine Live-Diskussion über Sean Combs‘ Racketeering-Prozess in New York einbrachte. „Wenn mir jemand sagen würde, dass die Kardashians wegen Racketeering angeklagt werden, würde ich das vielleicht glauben“, sagte Norwood vor laufender Kamera im Gespräch mit TMZs Harvey Levin.

Eskalation auf Twitch

Am 24. September 2025 soll Norwood seine Angriffe während eines Livestreams auf Twitch „eskaliert“ haben, indem er erklärte: „Das RICO-Verfahren, das ich gegen Kris und Kim einleiten werde, wird der Hammer sein“, so die Klageschrift. In einer Aufnahme des Streams, die vor zwei Wochen vor Gericht abgespielt wurde, fügte Norwood hinzu: „Die Feds kommen, da kann ich nichts dran ändern“ und: „Es ist schlimmer als Diddy. Es ist schlimmer als Diddy.“

Bei einer Anhörung am 3. März argumentierte Norwoods weiterer Anwalt Jackson Trugman, Kardashian und Jenner hätten die Racketeering-Vorwürfe in früheren eidesstattlichen Erklärungen nicht ordnungsgemäß bestritten, weshalb ihre Klage abgewiesen werden solle. Er beschrieb den Twitch-Stream, in dem Norwoods Aussagen pointierter waren als bei TMZ, als „ein paar Leute, die in einem Haus abhängen und derbe Sprache benutzen“. Das sei ein völlig anderer Kontext als eine Nachrichtensendung.

„Es gibt absolut keine Belege dafür, dass Mr. Norwood sich der wahrscheinlichen Falschheit irgendeiner seiner Aussagen bewusst war“, argumentierte Trugman.

Gesundheitskrise und offene Fragen

Der Richter hat noch nicht über Norwoods Sonderantrag auf Abweisung der Klage entschieden.

Unterdessen erklärte Norwood in Social-Media-Posts vom Januar, er glaube, sich in seinen „letzten Tagen“ zu befinden, sei inmitten einer Gesundheitskrise wegen einer Lungenentzündung ins Krankenhaus eingeliefert worden, und sein Herz schlage „nur noch zu etwa 25 Prozent“. Er behauptete, seine Superstar-Schwester Brandy bezahle seine Rechnungen, und trat später bei einem Konzert auf, bei dem er scheinbar aus den Augen blutete.